Donald Trump insiste: "¡Abran las escuelas!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a exigir la reapertura de las escuelas, cerradas por la crisis del coronavirus.

Lo puede decir más alto, pero no más claro. Trump vuelve a arrasar en Twitter pidiendo, en mayúsculas y con exclamación, lo que considera que es un reclamo del pueblo americano: "¡Abran las escuelas!"

No es la primera vez que en las últimas 24 horas, Trump aboga por la vuelta a clase de los estudiantes. Este lunes también lo hizo y los analistas políticos creen que con eso busca mejorar su posición en las encuestas a tres meses de las elecciones presidenciales, según recoge Intelligencer.

Abogando por la reapertura de las escuelas, el presidente de Estados Unidos hace un guiño a los padres que se enfrentan a los problemas de conciliación de la vida laboral y profesional y que lo tienen más difícil para trabajar mientras cuidan de sus hijos.

Sin embargo, quienes se oponen a la vuelta a clase creen que puede ser contraproducente reabrir las escuelas porque los contagios por Covid 19 no están bajo control en el país y porque los epidemiólogos han demostrado el impacto de los centros escolares en la propagación del virus. Así lo ha publicado The New York Times.

A mediados del mes pasado, Estados Unidos superó la barrera de los 140.000 fallecidos por coronavirus y en el país hay más de 3 millones de casos positivos confirmados.

El pasado 2 de abril, al menos 13 de los 50 estados ya habían cerrado sus escuelas.

Una encuesta nacional realizada en Estados Unidos entre el 14 y el 15 de julio arrojó que sólo el 26% de los adultos estadounidenses está de acuerdo con la reapertura de los centros escolares. El 55% considera que no es seguro, según recogió El Confidencial.