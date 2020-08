Gobierno de Cuba impide salir de la isla a la youtuber Ruhama Fernández

El Gobierno de Cuba impidió salir de la isla a la youtuber Ruhama Fernández, quien tenía previsto viajar a Estados Unidos tras ganar el concurso Red Cuban Power, organizado por el presentador Alex Otaola.

"Hoy fui a hacer mi pasaporte y resulta que estoy regulada por cuestiones de interés público, como saben gané el concurso Red Cuban Power y entre los premios estaba ese, un viaje. Este es el gobierno de Miguel Díaz-Canel, donde por pensar diferente se violan nuestros derechos humanos", escribió en Twitter.

Fernández se enteró así de que es una más de los cubanos "regulados" por el régimen debido a sus actividades contrarias al proyecto "comunista" o por su profesión como en el caso de los médicos o los periodistas independientes. Más de 200 ciudadanos no pudieron salir del país en 2019, según estimaciones del Instituto Patmos, coordinado por el pastor Mario Félix Lleonart en Madrid.

Tras salir de la sede del Ministerio del Interior (MININT) en Santiago de Cuba, la youtuber agregó en Facebook que sus padres viven en Estados Unidos y "su reclamación está andando" por lo cual fue una sorpresa que esté regulada, no pueda sacar su pasaporte, ni viajar fuera de la isla.

"No puedo salir de mi país, no puedo crecer, no me dejan estudiar. ¿Qué quieren que uno haga? No lo entiendo... Esto es lo que pasa con las personas que pensamos diferente: o nos hundimos o nos hundimos, ya más nada", afirmó Fernández.

La youtuber prometió a las autoridades cubanas ser un grano en su pie, "para no decir en otro lugar" y reiteró que ella no tiene miedo.

Sus seguidores comentaron que es una "orden de la dictadura. No hay un solo derecho que ampare al individuo cubano en la isla cárcel", "¡cuánto lo siento Ruhama querida! Desgraciados dictadores. Sus tiempos les llegará. Fe y esperanza" y "es duro vivir preso en tu propio país".