Revelan videos de cámaras policiales del arresto de George Floyd

El diario inglés The Daily Mail reveló este martes nuevos vídeos del arresto del afroamericano George Floyd, cuya muerte provocó una ola de protestas en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial.

Las imágenes fueron tomadas con las cámaras corporales de dos de los agentes presentes. En las mismas sale extendida la agonía y ruegos de Floyd a los oficiales, uno de ellos llega a apuntar con una pistola a la víctima mientras decía "por favor no me dispare. Por favor, hombre".

A la frase "No puedo respirar", que se convirtió en un símbolo de las protestas en EE.UU. y otros países, se une ahora otra que pronunció Floyd cuando el oficial Derek Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello durante más de ocho minutos: "Probablemente moriré de esta manera".

Los videos fueron transcritos a mediados de julio, tras ser presentados por el abogado defensor de uno de los agentes. Un juez de Minneapolis impuso que solo se vieran en el juicio, sin embargo fueron filtrados a The Daily Mail. En total son casi 30 minutos de los cuales 18 son de la cámara corporal del oficial Alex Kueng y 10 del oficial Thomas Lane.

Esos agentes fueron los primeros en llegar ante la denuncia de que Floyd intentó comprar con un billete falso de 20 dólares en una tienda local. Luego llegó Chauvin y el oficial Tou Thao. Los cuatro fueron despedidos tras la muerte del afroamericano y se enfrenta a acusaciones de asesinato (Chauvin de 44 años) y el resto de ayuda e incitación al asesinato.

En los videos se ve que los agentes se acercan a la tienda Cup Foods, mientras Floyd se mantiene a la espera con sus amigos en el automóvil. Tras hablar con el encargado, se dirigen a la ventanilla, Floyd se demora en abrirla y el agente saca una pistola al grito de "¡Pon tus malditas manos en alto ahora mismo! Déjame ver tu otra mano".

Tanto Lane de 37 años, como Kueng de 26, estaban en su primera semana como oficiales de la policía de Minneapolis. Floyd se disculpa con Lane por demorarse en abrir la ventanilla, el policía pide que ponga sus manos en el volante.

Floyd se vuelve a disculpar con el agente, pero sigue la tensión y le ordenan salir del automóvil. "Manos sobre tu cabeza. Sal del vehículo y aléjate de mí". El afroamericano ruega "por favor no me dispare", ante lo que el oficial responde que no lo hará.

El agente Lane pregunta a sus amigos por qué Floyd no responde rápido y estos contestan que antes fue disparado por un policía. El afroamericano se niega a entrar en la patrulla porque tiene claustrofobia y se cae mientras dice "por favor hombre. No me dejes solo, hombre, por favor. Solo soy claustrofóbico".

Los oficiales dicen que igual va a la patrulla y le ofrecen bajar la ventanilla, pero Floyd sigue luchando. "Todos ustedes, voy a morir aquí. Me voy a morir, hombre. Acabo de tener COVID, hombre. No quiero volver a eso". Quienes observan la escena le piden que se calme que en esa situación no puede ganar.

Por primera vez, Floyd dice la frase "No puedo respirar". Los oficiales lo meten en la patrulla, pero logra escaparse por la puerta del pasajero y comienza la escena en la que Chauvin pone su rodilla en el cuello. "Dile a mis hijos que los amo. Estoy muerto", dice mientras pierde el conocimiento.

Los agentes comienzan a hablar, mientras Chauvin mantiene la rodilla en el cuello de Floyd. Sospechan que pudiera estar drogado porque encontraron una pipa de hierba. Lane le dice al afroamericano "estás bien. Estás hablando bien" y él responde "probablemente moriré de esta manera".

Cuando deja de moverse, una pequeña multitud le pide a los agentes revisar el pulso de Floyd, Lane sugiere ponerlo de lado, pero Chauvin dice "no, se queda donde lo tenemos".

Aunque los agentes sostienen que "está bien", George Floyd muere antes de que llegue la ambulancia, apunta el citado medio.

La muerte de Floyd llevó a las calles al movimiento Black Lives Matter en plena pandemia de coronavirus en EE.UU.

En algunas localidades del país se tomaron medidas para evitar que se repita la escena, el departamento de policía de Miami aclaró incluso en una carta pública sus procedimientos.

El debate tras esta trágica muerte llevó también a la retirada de símbolos considerados racistas en EE.UU., entre ellos la estatua del presidente Theodore Roosevelt del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York y el alcalde de Jacksonville, Florida, aprobó la retirada de las estatuas confederadas.