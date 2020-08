Cardi B anuncia nuevo tema “WAP” junto a Megan Thee Stallion

Una foto junto a un escueto post le han valido a la rapera norteamericana Cardi B para revolucionar la red social Instagram, donde ha anunciado nuevo tema con colaboración incluida.

Según puede leerse en un post, que en menos de 12 horas ha rebasado los 2.4 millones de likes, WAP será el título del single que interpretará con la también rapera revelación y promesa, Megan Thee Stallion.

El estreno del sencillo, que verá la luz este viernes, ha alborotado las redes pues supone el primer trabajo musical de Cardi desde que en 2019 lanzara "Press" en 2019.

Horas antes la propia Cardi había adelantado que tenía un anuncio que hacer, a través de un anuncio vestida con un sensual body lencero que dejaba al descubierto algunos de sus mejores atributos físicos y parte del tatuaje que tardó 60 horas en completarse.

Fiel a su estilo de no ser convencional ni discreta, así dejaba Cardi B a sus casi 72 millones de followers con deseos de más.

Megan, por su parte, es una rapera, cantante, actriz y compositora estadounidense. En junio de 2018 lanzó el EP Tina Snow y firmó con 300 Entertainment en noviembre del mismo año, con lo que se convirtió en la primera rapera femenina en el sello.

Fue ubicada en 2019 en la lista inaugural de Time 100 Next.

Uno de sus más recientes éxitos es Savage, cuyo vídeo clip acumula en Youtube más de 77 millones de reproducciones.

En días recientes fue noticia tras recibir un disparo cuando salía de una fiesta organizada en casa de Kylie Jenner. Tras el suceso Beyoncé y Rihanna le enviaron sus deseos para una pronta recuperación.

Megan Jovon Ruth Pete, nombre real de la joven rapera de 25 años, también compartió la buena nueva de su colaboración con la artífice de éxitos como I like it like that con sus más de 13 millones de seguidores en Instagram.

A falta de conocer cómo sonará lo nuevo de las raperas y el éxito que tendrá, la portada del sencillo consigue transmitir poderío y sensualidad, rasgos característicos de ambas cantantes.

