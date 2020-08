Nadador Hanser García se suma a la campaña contra los viajes a Cuba

El nadador cubano Hanser García se sumó a la campaña contra los viajes a Cuba. En un vídeo publicado en su perfil de Facebook asegura que el dinero de las remesas, así como los gastos que se realizan al viajar a la isla, únicamente benefician a la dictadura.

“Los estoy invitando a que no viajen a Cuba. El dinero que estamos mandando, el dinero que estamos llevando es para la dictadura cubana. Dejemos de apoyar la dictadura. Por eso… No travel to Cuba” expresó Hanser en su vídeo.

Hanser García, conocido como "El Pollo", es uno de los mejores nadadores que ha tenido Cuba. Recientemente en una entrevista concedida a Manuel Milanés, contó parte de su historia durante los últimos años vividos en Cuba y las dificultades que tuvo que enfrentar para entrenar y ganar dinero para mantener a su familia.

El Pollo fue sancionado en 2014 por discutir con su entrenadora. El malentendido lo mantuvo dos años apartado de la natación y derivó en la entrada en lo que los atletas llaman “la lista negra” del INDER en que registra a todos los deportistas regulados.

Después de eso entrenó durante 8 meses sin recibir el salario al que tenía derecho y el INDER lo hizo pasar por diversos episodios desagradables. Finalmente logró salir de Cuba y actualmente radica en Estados Unidos.

El Estado cubano en su Estrategia Económica Social actual ha creado las tiendas recaudadoras de divisa como una estrategia de dolarización de la economía de la isla. Se sustenta básicamente en acopiar la mayor cantidad de dólares posible que entran al país a través de remesas.

Ante la crisis y las carencias con que se vive en la isla, muchos cubanos no dudan en enviar dinero frecuentemente a sus familiares para contribuir a que consigan los productos de primera necesidad en Cuba.

Sin embargo, en ocasiones estas remesas han llegado incluso a ser intervenidas, como es el caso Yanelis Vega, esposa del preso político cubano Yasmani Ovalle León.

A Yanelis agentes de la Policía y la Seguridad del Estado cubano le confiscaron una remesa bajo el criterio de ser un dinero que viene de Estados Unidos.

“Me quitaron 45 CUC y el comprobante de cobro, porque según ellos ese dinero viene de gente mala que viven en Estados Unidos”, explicó Vega tras ser detenida en la puerta de la oficina de Wester Union en Manatí, Las Tunas, hace dos semanas.