Cubano denuncia: «Si el mismo camión de CUPET entrega el gas que se vende en dólares, ¿de quién es el negocio?»

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Manuel Viera, activista cubano en el exilio que publica bajo el perfil «Porelcambio», lanzó este sábado una pregunta que sacudió las redes sociales: si el mismo camión de CUPET —la empresa estatal cubana de petróleo— es el que distribuye el gas licuado que plataformas como Supermarket23 venden en dólares, ¿de quién es realmente ese negocio?

La denuncia apunta a una contradicción que muchos cubanos perciben pero pocos habían formulado con tanta claridad: el Estado incumple masivamente sus contratos de suministro de gas en pesos con la población, mientras sus propios vehículos y estructuras logísticas facilitan la distribución de ese mismo producto para venderlo en divisas a quienes reciben remesas del exterior.

«¿Es legal que una entidad que incumple hoy millones de contratos de gas licuado con el pueblo de Cuba transporte a la vez gas licuado por toda La Habana para ser vendido en una moneda que no fue la pactada y que además ni siquiera es cubana?», escribió Viera.

La pregunta no es retórica: desde principios de mayo, plataformas como Katapulk y Supermarket23 comenzaron a vender balitas de gas licuado de 10 kg a 29 dólares, con entrega únicamente en La Habana.

Captura de Facebook

El inventario de Supermarket23 se agotó en pocas horas el jueves ocho de mayo. En el mercado informal, las mismas balitas llegaron a ofrecerse a 45,000 pesos cubanos, muy por encima de los aproximadamente 15,660 pesos equivalentes al precio en dólares al cambio informal.

El 11 de mayo, Supermarket23 anunció que reorganizaba su logística para restablecer el servicio «lo antes posible», sin precisar fecha, asegurando que había «suficiente disponibilidad».

El gas que estas plataformas venden es importado desde Estados Unidos por pequeñas y medianas empresas privadas cubanas bajo licencias del gobierno estadounidense.

Sin embargo, el régimen exige intermediación obligatoria de QUIMIMPORT o MAPRINTER y cobra a través de CUPET una tasa de 0.12 dólares por litro, lo que eleva el costo final a más de 2.50 dólares por litro, garantizándose así una tajada del negocio supuestamente «privado».

Según datos del Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, Cuba importó más de 11.6 millones de dólares en combustibles desde Estados Unidos entre enero y marzo de 2026, con el 75.6% concentrado solo en marzo.

Los comentarios a la publicación de Viera reflejan dos teorías entre los cubanos.

Algunos señalan que las empresas simplemente arriendan los camiones a CUPET mediante contratos, lo que daría una apariencia de legalidad al esquema. «Ahora las empresas alquilan los camiones y hacen contratos, así de simple», escribió una usuaria.

Otros sostienen que todas esas agencias tienen negocios directos con el gobierno o son de facto propiedad de la cúpula del poder. «Los negocios... pregúntenle a GAESA, ellos sí saben», apuntó otra comentarista, en referencia al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas.

«Aquí hay una pila de testaferros», añadió otro usuario. «La mayoría de las empresas que distribuyen alimento y otros bienes e insumos son del estado con fachadas de particulares», sentenció un tercero.

El trasfondo es una crisis estructural que se agrava sin pausa.

De 1.7 millones de clientes de gas licuado en Cuba, más del 50% no pudo comprar en las distribuciones de abril de 2026. Más de 109,000 hogares en Matanzas llevan sin suministro regular desde octubre de 2024.

En enero de este año, el tanquero Emilia regresó vacío desde Jamaica por incapacidad de pago del Estado cubano.

Viera resumió la lógica del sistema con una frase que concentró el sentir de miles: «Exprimen al pueblo ya exprimido, lo secuestran para que desde el exterior paguen el rescate y mientras lucran con su miseria y venden en dólares los alimentos y el gas que necesitan».

En marzo de 2025 ya se había revelado una trama de corrupción en la Empresa de Gas Licuado de La Habana vinculada a directivos de CUPET, con sobornos, desvío de recursos y contratos irregulares, incluyendo la detención de un chofer de camiones de distribución de balitas —lo que ilustra que la cadena logística del gas ha sido históricamente un espacio de corrupción, mucho antes de que el negocio en dólares saliera a la luz.