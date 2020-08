Piden ayuda para joven enfermo de SIDA en Cuba: "Lo están dejando morir"

En redes sociales se solicita ayuda para el caso de Jesús José Flores, un cubano enfermo de SIDA que ha permanecido ingresado 6 meses en el Hospital Clínico de 26, en La Habana, sufriendo muy malas condiciones y maltrato del personal de salud.

La página de Kiriam Gutiérrez Pérez en Facebook dio a conocer la historia y ha estado actualizando sobre el estado del joven de 30 años. En un video, el propio paciente explica que se ha mantenido meses vomitando y no le hacen una prueba para ver la causa.

Una doctora, 10 días atrás, le había dicho que iban a hacerle un examen de la garganta, pero desde entonces no la ha vuelto a ver. “Aquí parece que me quieren matar”, aseguró. “Te dan pan solo viejo, arroz y chícharos”, detalló el paciente, quien dice que ese tipo de alimentos le provocan deseos de vomitar y no le facilitan una dieta blanda.

“Entré al hospital pesando 170 libras y hoy peso 100”, lamentó. “Las enfermeras me maltratan”, denunció. “Yo voy a seguir luchando para salir de esto, para hablar con mis amistades. Yo no me quiero morir”, expresó en las emotivas imágenes.

Kiriam Gutiérrez Pérez, por su lado, ha hecho varias trasmisiones para actualizar a los interesados sobre el joven. De igual modo, en su perfil creó una cuenta para enviar dinero. “Cualquier cosa que ustedes puedan va a ser bien recibido en este momento”, dijo, y subrayó que podían ayudar con artículos de aseo o alimentos, ya que en el hospital no hay.

“Hace 6 meses está ingresado en muy malas condiciones y no tiene casi asistencia médica. Pasa días sin poderse bañar porque no hay un asistente de enfermería que lo atienda. El está sin familia aquí y se siente muy mal”, describió. “Se está muriendo y lo están dejando morir”, dijo.

“No puede comer porque casi todo lo vomita, sufre más de 10 vómitos diarios y ahora mismo le hace falta alimento, le hace falta aseo y no tiene ayuda, tiene 30 años y ha dicho que no quiere morir”, expuso.

Más adelante, contó que incluso la duralgina para aliviar los dolores, el joven tuvo que comprarla fuera del hospital porque en la instalación no había. “Tenemos que exigir que reciba atención médica. Esa persona está sola en una sala. Si le da un paro, ningún médico se entera”, sostuvo.

En publicaciones anteriores, se ha informado de las condiciones del Hospital Clínico de 26, que en 2019 habilitó salas improvisadas para personas con dengue ante la poca capacidad disponible entonces en el Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí".

Para esas fechas, ya se podían advertir la penosa situación en que se encontraban los pacientes. “La higiene del lugar es pésima y hay un solo baño para todo el piso. La comida es un asco maloliente y hay un solo enfermero para atender todos los casos, que como es lógico, nunca aparece”, comentó un colaborador a este medio, refiriéndose particularmente al tercer piso del Clínico, donde solo se atendían enfermos de dengue.

Sin embargo, las condiciones semejantes son un cuadro que se repite entre las instalaciones sanitarias de toda la isla, mientras el régimen presume ante el mundo de un sistema de salud gratuito y sin distinciones.