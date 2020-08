Viuda de El Dany se suma a las peticiones de justicia por su muerte

La viuda del reguetonero El Dany, Iraisel, quien se ha mantenido prácticamente en silencio desde la muerte de su pareja, se sumó en sus historias de Instagram a las peticiones de justicia por la muerte del artista.

El incondicional compañero de El Dany, Yomil, dijo este jueves que le parecía "una falta de respeto grave" el dictamen que el gobierno cubano había dado sobre la muerte del reguetonero el pasado 18 de julio.

"Hasta el momento estuvimos tranquilos esperando a que ellos fueran inteligentes e hicieran justicia, pero por lo visto no se hizo", escribió Yomil en sus redes sociales. "A partir de hoy comienza mi lucha y hasta que no se haga justicia no vamos a parar".

Inmediatamente, el post recibió montones de likes y comentarios de apoyo y muchos usuarios lo han estado replicando en sus redes sociales e historias de Instagram.

Entre ellas está Iraisel, quien además de compartir el post de Yomil, ha compartido numerosos post de seguidores de El Dany que piden justicia para el padre de su hija Daniela.

Historias de Instagram / Iraisel

La joven incluso ha añadido el hashtag #justiciaparaeldany.

Historias de Instagram / Iraisel

En uno de los posts compartidos por Iraisel se lee: "Negligencia médica y no pasó nada", lo cual respalda la versión ofrecida por Yomil desde su primera directa tras la muerte de El Dany.

Historias de Instagram / Iraisel

El pasado 20 de julio, dos días después de la muerte de Dany, Iraisel compartió un mensaje en sus redes en el que agradecía el cariño y apoyo recibido y aseguraba que "mi corazón, mi vida y mi alma se fueron con él".

Asimismo, aclaró que la decisión de no hacer un velorio la habían tomado ella y la mamá de Dany porque "no podíamos con tanto dolor", y aunque no ofreció ningún detalle con respecto a la muerte del artista, dijo que más adelante les daría a sus seguidores todas las explicaciones "que ustedes se merecen".