Avión pequeño aterriza de emergencia en autopista de Florida

El piloto de un pequeño avión Piper PA-28 Cherokee debió ejecutar un aterrizaje de emergencia en la autopista Sawgrass Expressway el viernes por la noche, luego de presentar problemas mecánicos que afectaban el flujo de combustible.

En el incidente, ocurrido más exactamente en la frontera de Parkland y Coral Springs del condado de Broward, no se reportan heridos, indicaron las autoridades de Florida. El avión aterrizó en los carriles en dirección este alrededor de las 10:30 pm, justo al este de University Drive.

La aeronave había salido del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale alrededor de las 9:30 p.m., pero en medio del trayecto detectó la falla, que limitaba su capacidad para regresar a la base de operaciones.

Las autoridades identificaron al piloto como un hombre hispano de 29 años, quien era la única persona en el avión y no resultó herido, de acuerdo con medios locales. También se conoce que el avión pertenece a First Choice Air Inc., una compañía con sede en Tampa recientemente registrada bajo Jairo Bustamante.

Durante las horas de la noche, las personas en el lugar tuvieron que desarmar el avión y colocarlo en un remolque para sacarlo de allí. Afortunadamente, el Piper PA28-140 no chocó contra ningún automóvil ni afectó a ninguna persona en su maniobra, según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El teniente de FHP, Yanko Reyes, dijo que el avión bloqueó dos carriles de tráfico hasta que pudo moverse al arcén mediano.

“Un problema mecánico en el avión afectó el flujo de combustible y, al no poder regresar a la base de operaciones de manera segura, [el piloto] se vio obligado a aterrizar el avión en la autopista Sawgrass”, explicó Reyes en un comunicado. La FHP no dio a conocer el nombre del piloto.

