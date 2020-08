Adamari López a Rashel Díaz: "Dios tiene grandes cosas para ti"

La presentadora puertorriqueña Adamari López dedicó un hermoso mensaje en redes sociales a Rashel Díaz, a raíz de su despido de Telemundo, donde trabajaron juntas durante nueve años.

"Mi querida @rasheldiaz sabes que te admiro y te respeto en todos los aspectos. Fuiste una gran compañera de trabajo y seguirás siendo líder en todo lo que hagas. Te aprendí tanto y me quedo con la sensación de que me quedó aún más por aprender de ti. Sé el amor y la entrega que le pones a todo lo que haces, la pasión de hacer las cosas de manera correcta, eres detallista, perfeccionista, tienes una fortaleza admirable.

"Gracias por tu amistad mi Rashe por tus consejos, risas, bailes, por la complicidad, por estos hermosos 9 años que nos hicieron crear grandes memorias. ¡Dios tiene grandes cosas para ti! ¡Te quiero!", escribió Adamari junto a varias fotos de estos años que compartieron.

Adamari, Chiquibaby y James, los otros presentadores de Un Nuevo Día, no pudieron contener las lágrimas cuando despidieron a Rachel del programa.

"Hoy es un día hermoso porque vamos a honrar a alguien a quien queremos mucho, a nuestra querida Rashel, que estuvo levantando a todo el país durante 12 años, llenándonos de alegría, diversión y también de mucha información. Así que llegó el momento de recordar sus mejores momentos", dijo Adamari antes de presentar un video de los mejores momentos de la presentadora cubana en el programa.

Además de colegas, Rashel y Adamari se han convertido en familia a lo largo de casi una década. El año pasado, Rashel mostró todo su apoyo a Adamari cuando esta atravesó un proceso grave de salud.

"No hubo un día que mi familia y yo no oráramos por tu bienestar y salud ¡Eres una guerrera! tienes un gran propósito y sé que darás pasos fuertes y contundentes para lograrlo. Te extrañé mucho y me da gusto poder abrazarte nuevamente", escribió Rashel en aquel momento.

El miércoles, el mundo hispano conmocionó con el despido de dos de los rostros más conocidos y populares de su televisión: María Celeste Arrarás y Rashel Díaz.

La presentadora cubana llevaba trabajando en la cadena desde 2008 y es una de las fundadoras del programa matutino Un Nuevo Día.

Luego de su despido, Rashel dijo que se lo tomaría como un ciclo que termina y el gran comienzo de muchos sueños que tiene por conquistar.

