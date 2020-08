Yomil ante el éxito del tema Tengo Una Pila: "El Dany está sonriendo"

El cantante Yomil Hidalgo compartió con los seguidores de Yomil y El Dany que su nuevo video "Tengo una pila", estrenado tras la muerte de El Dany, alcanzó más de 100 000 visitas en menos de 24 horas en YouTube.

"¡Y se fue de Jonrón! Ya tenemos +100K views en menos de 24h. Gracias mi gente, sé que El Dany está sonriendo", escribió Yomil en las redes sociales del grupo.

"Tengo una pila" pertenece al álbum Los Champions y el videoclip fue estrenado este jueves. Es uno de los últimos grabados por El Dany, quien falleció el 18 de julio. Junto a Yomil y El Dany cantan también Kimiko y Yordy.

Los seguidores de Yomil y El Dany dejaron mensajes de agradecimiento a ambos.

"Me encantó el tema y ver a El Dany fue como ver un ángel. Gracias Dany por dejarnos tan hermoso legado siempre te tendremos en nuestros corazones", "desde donde estés Sensei debes estar muy orgulloso de tu trabajo, buen legado has dejado. Yomil sabrá defenderlo" y "gracias a El Dany por regalarnos su música y sé que él está feliz, aunque no esté aquí su presencia está en cada uno de los corazones de sus seguidores. Tu pueblo te ama y nunca te olvidará, descansa en paz mi Sensei", son algunos de los comentarios.

Hasta el cierre de esta noticia, el video oficial de "Tengo una pila" acumula más de 152 800 visualizaciones en YouTube.

Desde la muerte de El Dany, como se conocía a Daniel Muñoz, los reguetoneros piden justicia para el cantante.

Yomil dijo esta semana que el dictamen de la muerte de su amigo "es una grave falta de respeto con Daniel y su familia". El reguetonero anunció que en su momento explicará todo con lujo y detalles la negligencia médica.

La viuda de El Dany, Iraisel, también se sumó a las peticiones de justicia para el reguetonero.

De momento no se hace público el dictamen de la investigación de la comisión designada por el Ministerio de Salud Pública para aclarar la muerte de El Dany en el hospital Calixto García de La Habana. Los medios oficialistas señalaron que "si la familia lo considera pertinente, se harán públicos los resultados".

Daniel Muñoz, El Dany, murió de afección cardiovascular aguda, según los medios estatales. Tenía apenas 31 años.