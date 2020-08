Reguetoneros cubanos exigen justicia por la muerte de El Dany

Un reclamo generalizado circula por las redes sociales: justicia para El Dany y esclarecimiento de las causas de su muerte.

"Quiero hacerles saber a todos nuestros seguidores que a partir de hoy comienza mi lucha y hasta que no se haga justicia no vamos a parar. Esto es Danilo por siempre y voy a defender a mi hermanito como nunca, aquí nadie se va a quedar de brazos cruzados" escribió Yomil este jueves al informar que acababan de recibir el dictamen oficial, al que catalogó de grave falta de respeto con Daniel -nombre del reguetonero-y su familia.

"Hasta el momento estuvimos tranquilos esperando a que ellos fueran inteligentes e hicieran justicia pero por lo visto no se hizo" añadió Yomil, quien desde el principio ha defendido que lo ocurrido con su amigo fue una negligencia y ha discrepado de la escueta causa informada en la prensa oficialista donde aseguraron que había muerto por una afección cardiovascular aguda.

A su propio post se le unieron mensajes de apoyo de otros intérpretes cubanos que rehúsan pasar página sin que se aclare qué ocurrió con su amigo y compañero de profesión.

"Estamos contigo", le dijeron Jacob Forever, El Micha, Alex Duval, Yulien Oviedo y El Uniko.

"Se tiene que hacer justicia sí o sí" expresó Divan, en la misma línea que Baby Lores quien exige "Justicia para El Dany", al igual que Dj Unic y el pelotero Victor Mesa Jr.

"Dios quiera se resuelva con inteligencia y que digan y hagan las cosas pertinentes, porque todos estábamos esperando y hablo en nombre de muchos, por su decisión para no tomarnos atribuciones apresuradas, puesto que nadie es más doliente que su familia y en este caso usted, ok simple, no estás solo, y estamos esperando que sigas* qué vas a hacer para entonces ..........no hay más que hablar y yo sí no hablo por hablar, de hecho nunca hablo, así que ya sabes lo que hay, un abrazo TAMO READY" le dijo Eddy K.

"Ya está bueno de falta de respeto, quien apagó tu sonrisa tiene que pagar, ya he esperado demasiado por respeto a la familia" afirmó El Kende.

El Micha también acudió a su propio perfil para difundir su exigencia ante sus casi 350 mil seguidores.

También Diliamne Jouve, pareja de Jacob Forever, publicó en sus stories una imagen de El Dany junto al hashtag Justiciaparaeldany.

Instagram / Diliamne Jouve

Días antes Aldo el Aldeano preguntaba "quién es el que va a pagar la muerte de El Dany y de todos los jóvenes que mueren diariamente en la isla de Cuba" y pedía no dejar pasar ni una más pues él mismo había sufrido perder a un familiar en un hospital cubano.

También Yulién Oviedo reclamaba pacíficamente que se esclareciera "el motivo por el cual esa muerte tan repentina".

"No queremos que pasen más desgracias como estas porque son muchas las personas que mueren diariamente por negligencias médicas, desgraciadamente te tocó a ti hermano, pero mañana puedo ser yo o cualquiera de ustedes" afirmó, cuando se cumplía una semana del fallecimiento del joven Daniel.

A punto de cumplirse tres semanas del fallecimiento de El Dany en el Hospital Calixto García, no se ha emitido un informe público que detalle las circunstancias y causas que provocaron su muerte, en plena carrera profesional, con tantos sueños por cumplir, toda una vida por delante y tanto por disfrutar junto a sus seres queridos y su pequeña hija Daniela.

