Cubanos reaccionan a la publicación de fotos íntimas de Luis Manuel Otero

El hackeo de la cuenta en Facebook del Movimiento San Isidro y la publicación de fotos íntimas del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en un intento de desacreditarlo, no han logrado otra cosa que mostrar el apoyo, el valor y la credibilidad que tiene el artista para numerosos cubanos.

Lejos de dañar la reputación de Otero Alcántara, el incidente ha demostrado lo bien caladas que tienen ya muchos cubanos estas tácticas difamatorias contra quienes mantienen una postura distinta al régimen, y las cortinas de humo para desviar la atención de otros temas.

"¿Fotos íntimas de Luis Manuel para que olvidemos que hubo un preso político muerto?", cuestionó en Facebook la periodista independiente María Matienzo.

"Alto y claro: lo que quieren es desviar la atención hacia Luis Manuel porque acaba de morir un preso político en prisión", aseguró en otro post.

"Publicaron imágenes íntimas de Luis Manuel Otero... para así, tratar de desacreditarlo. Algo totalmente nefasto", escribió en su perfil Héctor Luis Valdés Cocho.

Por su parte, el escritor Enrique del Risco apuntó: "Las fotos con desnudos de opositores es un operativo seguroso para desviar la atención sobre la muerte de un preso político".

La abogada y activista Laritza Diversent mostró todo su "apoyo y solidaridad" con Luis Manuel Otero y aseguró que "somos libre de utilizar nuestros cuerpos y darnos placer. Eso nos hace más humanos, seres que sienten y disfrutan de sus libertades.



"Son tan estúpidos e idiotas que no saben que están logrando el efecto contrario, desacreditar a una persona por su sexualidad dice más de ellos. ¡Machistas homofóbicos!", zanjó.

Deborah Bruguera aseguró que el material "lo tenían preparado porque lo sacaron el mismo día que se supo de la muerte de un preso político que ya esperaban, pues llevaba 40 días en huelga de hambre. Nada más efectivo que lenguaje gráfico explícito para desviar la atención".

"Cuba es un país machista que creció discriminando intelectuales y homosexuales, no tienen otra manera de 'pensar', pero hoy a la nueva generación eso no le interesa. Lo que sí continúa estando presente son las muertes de los prisioneros de conciencia, los abusos y la represión a quienes piensan diferente, los 2 o 3 personajes que trabajan igual que la Seguridad porque no se unen al objetivo común y solo se dedican a hacer listas de errores, las ciberclarias, los salarios entregados para la vigilancia y persecución a quien no entra por el aro", señaló.