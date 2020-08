Activistas cubanos denuncian hackeo de la página del Movimiento San Isidro por la Seguridad del Estado

La página del Movimiento San Isidro (MSI) en Facebook fue hackeada por la Seguridad del Estado de Cuba, denunciaron este sábado varios activistas en esa misma red social y condenaron que la publicación de imágenes privadas del artista Luis Manuel Otero Alcántara en Internet.

El artista Amaury Pacheco comunicó de manera oficial que los administrador de la página de Facebook del Movimiento San Isidro no pueden acceder porque fue hackeada. "El post publicado en los últimos minutos, divulgando los contenidos íntimos del artista y coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, forma parte del delito", señala.

"A las y los miembros del MSI no nos van a dividir por la exposición de la vida privada de nadie. Ni por todos los desnudos del mundo desacreditan la lucha del Movimiento por la Libertad de expresión en la Isla", apunta el breve comunicado, donde se anuncian que darán más declaraciones al respecto.

Michel Matos también informó que todos los administradores de la página del MSI perdieron el acceso desde horas de la tarde de este sábado. Ante el hackeo afirmó que "la intimidad física de cualquier ser humano no es ni debe ser motivo de vergüenza. Si lo es sin embargo, usar la trampa y la mentira y el robo de información privada para intentar descalificar al otro.

Matos advirtió que "toda la información que salga desde la página del Movimiento San Isidro en Facebook desde este momento en adelante, es falsa y no debe dársele absolutamente ningún crédito".

Por su parte, Maykel Osorbo denunció en un video que el régimen totalitario usó información obtenida del teléfono de Alcántara y desmintió una publicación falsa en la página del MSI donde anunciaron su desvinculación de ese movimiento.

"Mira Seguridad del Estado, estás buscando que te ofenda, estás buscando que te humille, estás buscando que te diga cosas, no te voy a decir nada, voy a seguir sin ofenderte. De hecho, hackeaste la cuenta del Movimiento San Isidro. De tantas veces que has detenido a Luis Manuel Otero Alcántara, que has entrado a su teléfono personal, cogiste fotografías privadas de él. Mira lo que creas: yo y el MSI estamos más conectados que nunca", afirmó.

El cantante señaló que con estas actitudes demuestran que "el régimen totalitario, castrocomunista, es un régimen sucio, mentiroso y que además en el centro del Partido Comunista hay homofobia".

Al gobernante designado Miguel Díaz-Canel le dijo que es solo un instrumento de los Castro y "un puesto a dedo" que no hace nada en Cuba. Osorbo se sumó al parón a Cuba porque el régimen merece ser ahogado con actitudes como la tomada contra Alcántara.

Hasta el cierre de esta noticia, Luis Manuel Otero Alcántara no hace declaraciones al respecto, pero recibe el apoyo de activistas cubanos en las redes sociales. "Publicar cosas íntimas de una persona es un golpe bajo. Se paga muy caro. ¡Escucharon comunistas!", "¿Fotos íntimas de Luis Manuel para que olvidemos que hubo un preso político muerto? Escándalo vs Escándalo" y "al publicar las imágenes de Luis Manuel Otero, la Seguridad volvió con la homofobia histórica de la revolución cubana. ¿Y quieren que la demos por superada?", escribieron.

Según los comentarios de un cubano, la página contra Alcántara está registrada desde Alemania, mientras la página de Facebook del MSI está siendo reportada por contenido falso y difamación.

Los miembros del Movimiento San Isidro son constantemente perseguidos por la policía y la Seguridad del Estado. Desde el año pasado Otero Alcántara, Osorbo y otros integrantes son detenidos de manera arbitraria.