Gobierno de Cuba limita compras en internet a solo un módulo por persona y día

La corporación CIMEX ha anunciado la implementación de un mecanismo destinado a limitar la compra en tiendas virtuales a un solo módulo diario.

Aunque la medida de una compra diaria por cliente está vigente desde el pasado 9 de junio, ahora la corporación ha anunciado un sistema de comprobación para verificar que efectivamente cada cliente pueda comprar un solo módulo.

“Se han ido aplicando variantes técnicas que no han sido efectivas hasta el momento”, precisa una nota de CIMEX difundida por Cubadebate, que recomienda a los usuarios que no intenten comprar más de una vez o con distintos usuarios porque la restricción está asociada al medio de pago y no a los usuarios.

Una vez que los clientes realizan el pago, es que la tienda procede a realizar la comprobación de que no se ha utilizado esa misma vía de pago con anterioridad ese mismo día.

En este sentido, la nota difundida advierte que “la devolución de una segunda compra entra en el plazo establecido para las devoluciones de hasta 72 horas”. La medida es para todas las tiendas de la plataforma TuEnvio e incluye Villa Diana.

“Lamentamos las molestias que esta medida le haya podido ocasionar, su único objetivo es lograr que una mayor cantidad de personas sean alcanzadas por esta modalidad de ventas, además de combatir el acaparamiento y la reventa utilizando el comercio electrónico como fuente”, subraya CIMEX en la nota enviada al citado medio.

La Corporación, subordinada al conglomerado empresarial de las fuerzas armadas GAESA, viene intentando desde hace meses estabilizar su servicio de venta online.

Tras una creciente cantidad de quejas e insatisfacciones en el servicio, a comienzos de junio la Corporación CIMEX anunció la reorientación del servicio para la venta de módulos con un valor de 10, 15, 20 y 30 CUC.

Según lo explicado entonces, las tiendas pondrían a la venta diariamente una cantidad de módulos según su capacidad de procesamiento y distribución, y una vez agotados cerraría el servicio hasta el día siguiente. El sistema amplió la entrega de la mercancía a un plazo de hasta 10 días, con entregas en domicilio y en tienda.

“A pesar de las diferentes medidas adoptadas para atender los pedidos de los clientes, reconocemos que no hemos alcanzado el resultado esperado y en lugar de disminuir, ha crecido la insatisfacción de la demanda”, expuso entonces la corporación en su cuenta oficial en Facebook.

Entre los problemas más frecuentes han estado los vinculados al desempeño de los sistemas informáticos, inadecuado completamiento y preparación del personal, insuficiente transporte para la distribución, déficit de áreas para conformar pedidos, fallas en los procesos de pago y devolución, entre otros.

CIMEX reconoció un incremento de la demanda de compra de alimentos y artículos de higiene y aseo mediante el comercio electrónico, provocado por las limitaciones ante la pandemia de coronavirus.

A pesar de las continuas fallas y quejas, CIMEX continúa asegurando que las tiendas virtuales llegaron para quedarse y que estarán sujetas a mejoras hasta alcanzar la optimización necesaria en los procesos de venta.

Las insatisfacciones de los clientes se han reflejado principalmente con el uso de la plataforma cubana de compras online TuEnvio, que obligó a CIMEX a devolver por lotes el dinero descontado por error a usuarios que no lograron concretar su compra.

Los responsables admitieron que se debían mejorar, ante todo, aspectos técnicos como equipamientos para gestionar tráficos en la red, un aumento del ancho de banda, una optimización de las imágenes de los productos; y un aumento de las prestaciones de la infraestructura asociada al servicio.

El comercio electrónico ha sido una de las alternativas propuestas por las autoridades del régimen cubano para evitar las aglomeraciones a la entrada de las tiendas, resultado de la escasez de alimentos y otros artículos básicos.