"Romántica y nostálgica", así será la secuela de Dirty Dancing

El director ejecutivo de Lionsgate, Jon Feltheimer, confirmó que la actriz Jennifer Gray será protagonista y productora de la secuela de Dirty Dancing (Bailando suave) que se prepara por esa compañía cinematográfica.

"Será exactamente el tipo de película romántica y nostálgica que los fanáticos de la franquicia han estado esperando y que la ha convertido en el título de biblioteca más vendido en la historia de la compañía", dijo Feltheimer en exclusiva al portal digital Deadline.

En el diálogo el CEO de Lionsgate aseguró que ese era uno de los secretos mejor guardados de Hollywood, a la vez que ofreció detalles sobre el equipo que se encargará de llevar a la gran pantalla esta nueva producción cinematográfica.

A finales de julio se supo que Jennifer Grey, la mítica Baby de Dirty Dancing, colaboraba en una película de Lionsgate relacionada con el baile pero hasta ahora se desconocían los detalles del proyecto.

Jonathan Levine (50/50, Casi imposible) y Gillian Bohrer (Memorias de un zombie adolescente) liderarán el proyecto, que produce también Megamix. El guión corre a cargo de Mikki Daughtry y Tobias Iaconis, quienes trabajaron en A dos metros de ti y La llorona

Dirty Dancing se estrenó en 1987 y recaudó 218 millones de dólares en la taquilla mundial, con un costo de producción de 5 millones. El filme recibió un Oscar y un Globo de Oro por "The Time of My Life”, el tema principal de la banda sonora, y algunas nominaciones en las categorías de comedia/musical y mejor actriz.

No es la primera vez que se retoma la historia de este filme que marcó a una generación completa, ya que en 2004 Lionsgate lanzó Dirty Dancing: Havana Nights, que recaudó solo 28 millones de dólares y se trató de una precuela protagonizada por Romola Garai y Diego Luna, que no fue bien recibida por la crítica.

Tampoco corrieron la misma suerte las versiones estrenadas por CBS y ABC en 1988 y 2017, respectivamente. La primera era una serie inspirada en la película y la segunda un remake para la televisión.

