Cuba podría autorizar salidas a cónyuges de extranjeros o de quienes tienen PRE

El Consulado de Cuba en Galicia (España) ha asegurado por e-mail a un ciudadano cubano, afectado por la paralización de permisos de salida de la Isla por parte del MININT, que cabría la posibilidad de viajar a España con un visado español en vigor si se trata de cónyuges de extranjeros o de cubanos con permiso de residencia en el exterior (PRE) y el objetivo no es salir de visita.

La cónsul de Cuba en Galicia, Yahima Martínez Millán, explicó este lunes 10 de agosto, en un correo al que ha tenido acceso CiberCuba, que si la persona que quiere viajar ya tiene visado en vigor concedido por el Consulado de España en La Habana y está casada con un extranjero o con un cubano con PRE puede plantear su situación a las autoridades de Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba para conseguir el permiso de salida, la autorización coyuntural que se implantó en la Isla desde el inicio de la pandemia. Hasta este mismo lunes, el MININT sólo ha estado autorizando a cubanos con doble nacionalidad y residentes en el exterior.

El cambio de criterio llega luego de que CiberCuba publicara las quejas de cubanos radicados en España y casados con cubanos de la Isla, a los que el MININT no les da el permiso de salida del país. O sea, no les entrega lo que antiguamente era la carta blanca.

Eso, sí la cónsul advierte de que quien salga del país debe saber que no podrá retornar hasta que se normalice la situación de las fronteras, cerradas por el coronavirus. "Y eso no tiene fecha prevista", recalcó.

Y por si no le quedaba meridianamente claro insistió: "No se está permitiendo salir ni entrar del país por cortas estancias de tiempo. Es decir no hay ni entradas ni salidas de Cuba para visita".

Respuesta de la cónsul de Cuba en Galicia. Foto: CiberCuba

Sin embargo hay situaciones muy complejas de personas que no son cónyuges de extranjeros ni han contraído matrimonio con cubanos con Permiso de Residencia en el Extranjero (PRE). Es el caso de Yamerlín Rodríguez, cuya hija tiene cinco meses de embarazo y un visado en vigor, concedido por el Consulado español en La Habana. La joven necesita viajar a España porque toda su familia está en este país y no tiene quién le cuide durante la pandemia. Sin embargo, el MININT no le da el permiso de salida.

Desde el Consulado español en La Habana, tras conocer esta situación, se han limitado a explicar que "para salir de Cuba se necesita autorización del MININT" y le aclara que España no pondrá pegas si el visado está en vigor.

Cubanos plantean sus problemas al Consulado español. Foto: CiberCuba

Cuba mantiene las fronteras cerradas, pero sí permite la operación de vuelos humanitarios como el de Iberia de este miércoles 12 de agosto, que regresará a Madrid este jueves 13. Copa Airlines confirmó a CiberCuba que ha llevado a Cuba al menos cuatro vuelos humanitarios procedentes de Bogotá y Panamá.

Para los familiares de los cubanos que tienen un visado en vigor, pero no consiguen el permiso de salida del MININT, el vencimiento del visado representa alargar la espera y aumentar el sufrimiento y los gastos de tiempo y dinero.

La situación epidemiológica de La Habana no invita a pensar que la reapertura de las fronteras esté a la vuelta de la esquina. Este lunes, la Isla reportó 93 nuevos casos de coronavirus, una cifra récord desde que se declaró la pandemia. Desde el sábado pasado La Habana retornó a la fase de transmisión autóctona limitada, con toque de queda a partir de las 11:00 pm.