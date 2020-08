Iberia prepara vuelo humanitario a Cuba en 24 horas, pero sólo para viajeros autorizados por la embajada

La compañía española Iberia ha confirmado a CiberCuba que este miércoles 12 de agosto saldrá un vuelo humanitario de Madrid hacia Cuba, al que sólo podrán subir aquellas personas que tramiten una autorización a través de la Embajada cubana en España.

El mismo avión regresará este jueves 13 de agosto a Madrid, pero el Consulado español en La Habana ha advertido de que no participa en la confección del pasaje.

Como publicó CiberCuba, las autoridades cubanas han informado a los afectados que no pueden entrar ni salir de la Isla porque las fronteras están cerradas por la evolución de los contagios del coronavirus, que este lunes dejó 93 nuevos positivos en el país, una cifra récord desde el inicio de la pandemia.

Iberia confirma a CiberCuba que el próximo vuelo sale este miércoles 12 de agosto. Foto: CiberCuba

La reapertura de las fronteras llegará cuando La Habana retorne a la normalidad, algo que, de momento, no está a la vuelta de la esquina. La capital del país retrocedió el sábado a la fase de transmisión autóctona limitada, con toque de queda a partir de las 11.00 pm, cuando queda suspendido el transporte público.

También el pasado sábado 8 de agosto, las autoridades cubanas limitaron la movilidad del transporte interprovincial en la zona Occidental del país, que afecta a las provincias de Matanzas, La Habana, Mayabeque, Artemisa y Pinar del Río. En este último territorio también habrá toque de queda entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

Para entrar o salir de La Habana hay que tener una autorización del Poder Popular, con la que se permite subir a un bus interprovincial. Pero para hacerlo hay que tener, además, una prueba PCR negativa. Ha habido casos en que los pasajeros han tenido que enfrentarse a las autoridades cubanas para poder regresar a sus provincias.

Decenas de cubanos permanecen varados en el extranjero, a la espera de poder retornar a Cuba. Es el caso de Amelia (nombre ficticio), una habanera de 60 años que llegó a España en marzo pasado con la idea de viajar en abril a Estados Unidos y estar de vuelta en septiembre en la Isla. Aún no lo ha conseguido.

"Lo peor es la incertidumbre que uno tiene. Te planteas un proyecto a largo plazo y la situación te la cambia. Pensaba que las fronteras abrían el 15 de agosto y que podía entrar al país sin pasar por un centro de cuarentena en La Habana, donde tienes que compartir baños colectivos y eso es lo que más me asusta. Soy asmática y diabética. Con 60 años una no está dispuesta a volver a pasar por eso que vivimos con 20. Vine con un plan de estar en septiembre trabajando. Imagínate la angustia que me entra por la gente que tengo en Cuba: mi marido, mi otro hijo, mi suegra y mi hermano".

Iberia retomará los vuelos internacionales a Cuba cuando el Gobierno de la Isla levante las restricciones. El pasado 1 de agosto la compañía líder en España realizó un vuelo humanitario a La Habana, en condiciones similares a las que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto.