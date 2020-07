Respuesta consular a la cubana que pide viajar a la Isla para ver a su padre enfermo: "Las fronteras continúan cerradas"

El Consulado cubano en Sevilla ha respondido a Susana Vázquez Rosales, la granmense de 49 años, residente en España, que desde el pasado mes de abril intenta encontrar la manera de viajar a la Isla para cuidar de su padre. El hombre, de 86 años, ha estado ingresado con una infección que casi se lo lleva por delante. En estos momentos está delicado de salud en Jiguaní.

En un correo electrónico enviado este domingo y al que ha tenido acceso CiberCuba, las autoridades consulares cubanas le explican a Susana Vázquez que comprenden su situación, pero La Habana está en Fase 1 y Mayabeque en Fase 2 “por lo que las fronteras del país continúan cerradas”.

Tres días después de que CiberCuba se hiciera eco de la odisea que vive esta cubana, a la que Iberia no le vende un pasaje sin autorización del consulado, las autoridades de la Isla le han aclarado por escrito que en estos momentos sólo están autorizados a viajar al país los cubanos que residen habitualmente en él y que quedaron varados en territorio español por la pandemia.

Estas personas deberán pasar una cuarentena obligatoria al llegar a Cuba por lo que no se les permitirá reunirse inmediatamente con sus familiares, añade el correo.

“Una vez se reanuden los vuelos comerciales y reciba su pasaporte, usted podrá hacer entrada al país. La mantendremos informada al respecto. Por favor manténgase en contacto con el consulado”, termina el correo, que ha caído a Susana Vázquez como un cubo de agua fría.

"Mi padre dice que agosto es mucho tiempo"

Susana Vázquez tenía esperanzas de poder subir al vuelo de Iberia que saldrá para Cuba el próximo 1 de agosto. Pero ahora lo ve difícil.

“Hace dos años que no veo a mi padre. Necesito estar con él en estos momentos tan difíciles que está viviendo. Lo del coronavirus es para largo. No puedo esperar a que se erradique la pandemia. Ya no le llamo porque me parte el corazón cuando me pregunta cuándo voy. Le contestaba que era probable que fuera en agosto y aún así dice: Eso es mucho tiempo".

El pasado día 17 de julio Susana Vázquez se dirigió al Consulado cubano en Sevilla y entregó el certificado médico que le pidieron para avalar la delicadeza de la salud de su padre. Aspiraba a poder subir a un vuelo programado para el 20 de julio. El avión salió hacia la Isla y ella no pudo subir a bordo.

El padre de Susana sufre demencia senil y en estos momentos permanece encamado. Su familia le cuenta que se mantiene en vela por las noches, rememorando a personas que ya no forman parte de su vida.

Pero lo que de verdad le preocupa a esta cubana que lleva 17 años residiendo en España, son los problemas de próstata que tiene su padre: le obligan a vivir con una sonda permanente que le provoca infecciones continuas. La última de ellas, una neumonía, lo dejó al límite de sus fuerzas.

“Puede que mi padre esté viviendo los últimos días de su vida”, insiste a CiberCuba con la voz entrecortada por la emoción.