DeSantis insiste en reabrir las escuelas: El coronavirus es menos riesgoso para los niños que la influenza

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió este lunes en la reapertura de las escuelas del estado y afirmó que el COVID-19 es menos peligroso para los niños que la influenza.

"Nada está libre de riesgos en la vida (...) No hay nada que podamos hacer que sea cero. Pero los riesgos son, lo que yo diría, bajos para los estudiantes", expresó durante una visita a la escuela Winthrop College Prep Academy, del condado de Hillsborough, junto al Comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran.

Dijo al respecto que para los jóvenes es más riesgoso no asistir a clases presenciales que exponerse al nuevo coronavirus, cuya pandemia obligó al cierre de los centros educativos en marzo último.

"Las escuelas no son la fuente de la pandemia. A menos que me demuestren que esto no es correcto, es un tema de política pública", aseguró el gobernador, quien sostiene que el riesgo de que los centros escolares sean impulsores de la epidemia no ha sido validado.

"El aprendizaje a distancia pudo ser necesario en ese momento pero no es una sustitución", dijo DeSantis, y agregó que el coronavirus tiene "menor riesgo que la temporada de influenza" para los niños.

Por su parte, Corcoran explicó que el estado reconoce que cada distrito escolar está a cargo de tomar las decisiones que mejor le convengan durante la pandemia y que está a su discreción reabrir o no las instituciones.

Las declaraciones del gobernador coinciden con las del presidente Donald Trump, quien afirmó en un video colgado en redes sociales que los niños eran inmunes al coronavirus.

Sin embargo, Facebook eliminó de inmediato la publicación del mandatario; mientras Twitter pidió al equipo de campaña de Trump quitar el video y afirmó que hasta tanto esto no ocurriera no podrían volver a interactuar en la plataforma de microblogging.

El Departamento de Educación de Florida firmó en julio una orden ejecutiva para que todas las escuelas públicas del Estado reabran este mes, pese a ser uno de los territorios más afectados por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

"La orden ejecutiva sobre la reapertura de escuelas de Florida es justa y equilibrada. Permite opciones parentales según lo ofrecido por las Escuelas Públicas de Miami-Dade, garantiza la estabilidad fiscal y respeta la toma de decisiones locales en función de las condiciones de salud al momento de la reapertura", comentó la semana pasada Alberto M. Carvalho, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade.

Tras este anuncio, decenas de profesores han criticado la decisión del gobernador de reabrir las escuelas en agosto, y dijeron que no tiene sentido la orden en medio de la pandemia.

"No nos han dado orientación. No nos han dado regulaciones que tengan sentido para reabrir nuestras escuelas, y en medio de una pandemia, nos han dicho que tenemos que reabrir las escuelas cuando llegue el infierno o el apogeo", expresó Fedrick Ingram, presidente de la Asociación de Educación de Florida a la cadena CNN.

"Se trata de la vida y la muerte. ¿Qué pasa si tienes una maestra sana en la escuela cuidando a padres ancianos? ¿Qué pasa si tienes una maestra en la escuela que tiene un niño enfermo en casa? ¿Y si tienes una maestra embarazada, alguien con algunos problemas subyacentes? No estamos respondiendo esas preguntas", consideró.

El sábado una maestra de educación especial de Florida escribió su propio obituario en la red social Facebook a modo de protesta por la decisión del gobierno del estado.

En declaraciones a Bill Hemmer Reports Whitney Reddick afirmó que en su mensaje incluye sus puntos de vista sobre esta decisión de las autoridades locales, y afirmó que su supuesta muerte fue ocasionada por que "sucumbió a la ignorancia de los que estaban en el poder".