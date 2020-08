Colombia suspende vuelo humanitario Habana-Bogotá por "rebrote" de coronavirus en Cuba

El Consulado General de Colombia en La Habana anunció a los pasajeros afectados la cancelación del vuelo humanitario Habana-Bogotá, que estaba previsto para este viernes 14 de agosto.

En una carta fechada el 12 de agosto enviada a los pasajeros, el Consulado argumenta que la cancelación se debe a lo que califican de “rebrote del COVID-19 en Cuba”, motivo por el cual el Gobierno colombiano habría “tomado la decisión de no permitir ingreso de pasajeros a suelo cubano”.

El comunicado argumenta que siguen trabajando de conjunto con la Cancillería para lograr el regreso de los colombianos varados en la isla a Colombia, y precisa que están buscando un vuelo “que llegue a Cuba sin pasajeros y se regrese con nuestros connacionales a Bogotá”. “Inmediatamente tengamos algún dato con respecto al vuelo humanitario, se lo estaremos informando”, concluye el texto.

La decisión ha causado malestar entre los afectados, que reclaman que ese mismo vuelo ha sido cancelado en varias ocasiones en las últimas semanas.

Alfredo Deluque, Representante a la Cámara y Copresidente del Partido de la U en Colombia, se ha sumado a la petición de un grupo de unos 80 colombianos varados en Cuba, que reclaman un vuelo humanitario de regreso a su país.

“Está bien! No traigan médicos cubanos...dejen que colombianos que estudiaron medicina allá regresen en vuelo humanitario!”, escribió Deluque en un tweet dirigido a la Cancillería de Colombia y al presidente Iván Duque; en el que alude al fallido intento de algunos políticos colombianos de llevar médicos cubanos a ese país para hacer frente al coronavirus, tema que generó gran polémica hace algunas semanas.

“El rebrote en Cuba no puede ser excusa...han llegado vuelos de países en peores condiciones! Todos los días llegan vuelos de USA...”, añadió el senador colombiano.

La Cancillería de Colombia no ha emitido una nota oficial en la que argumente las causas de la suspensión del vuelo. No obstante, en el listado oficial de vuelos confirmados para la segunda quincena de agosto, no aparece el vuelo Habana-Bogotá.

En el listado de vuelos programados aparecen países y ciudades que tienen ahora mismo una situación epidemiológica ciertamente mucho compleja que la cubana, como Brasil o México, y ciudades como Miami o Madrid.

Colombia se encuentra en la octava posición en número de casos a nivel mundial, con 422.519 diagnósticos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, y 13.837 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En América Latina ocupa la tercera posición, solo precedido por Brasil y México.

En lo que respecta a Cuba, tras los 46 nuevos casos de coronavirus y un fallecido dados a conocer este jueves, la isla registra un acumulado de 3.174 infectados desde el inicio de la pandemia y 89 fallecidos.