Fauci dice que 'no hay razón' para que los estadounidenses no puedan votar en persona en noviembre

El Doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que “no hay razón” para que los estadounidenses no puedan votar en persona para las elecciones presidenciales de 2020, a celebrarse en noviembre próximo.

Fauci explicó que esto podría realizarse siempre que los votantes sigan las pautas adecuadas de distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus. Es un cambio en el discurso del experto en torno a la crisis sanitaria, ya que, en abril, durante las primeras etapas de la pandemia, dijo que no podía “garantizar” que fuese seguro votar físicamente.

En cambio, ahora Fauci sostiene: “Creo que, si se hace con cuidado, de acuerdo con las pautas, no hay ninguna razón por la que pueda ver por qué ese no es el caso”. “Si vas y usas una máscara, si observas el distanciamiento físico y no tienes una situación de hacinamiento, no hay razón por la que no puedas hacer eso”, enfatizó en declaraciones a ABC News.

Asimismo, aclaró que quienes estuvieran comprometidos “físicamente” por su salud y las condiciones epidemiológicas, y los que no estén interesadas en ir en persona a las urnas el día de las elecciones, podrían usar la votación por correo, indicaron medios estadounidenses.

“No hay ninguna razón por la que no podamos votar en persona o de otra manera”, añadió. Los comentarios del experto se producen en medio de la batalla de la votación por correo: el presidente Trump y los republicanos dijeron durante meses que la práctica causaría un fraude electoral generalizado, mientras los demócratas dijeron que la práctica es una forma segura de emitir votos.

El director de Respuesta Rápida de la campaña de Biden, Andrew Bates, calificó el jueves de segura la práctica de la votación por correo. “El presidente de los Estados Unidos está saboteando un servicio básico del que dependen cientos de millones de personas”, dijo Bates.

“Este es un asalto a nuestra democracia y economía por parte de un hombre desesperado que está aterrorizado de que el pueblo estadounidense lo obligue a enfrentar lo que ha hecho todo lo que está en su poder para escapar durante meses: la responsabilidad de sus propias acciones”, agregó.

Meses antes, Trump insinuó que el sistema electoral propuesto ante la crisis sanitaria, podría resultar en un escándalo. “Debido a las VOTACIONES POR CORREO, 2020 será la elección más DIFERENCIADA en la historia de nuestras naciones, a menos que se termine esta estupidez. ¡Votamos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial sin ningún problema, pero ahora están usando Covid para hacer trampa usando Mail-Ins!”, aseguró el presidente desde su cuenta de Twitter.

Sin embargo, recientemente defendió el método electoral por correo en el estado de Florida, alentando a sus residentes a votar por esa vía, después de considerar “seguro” el recuro, al menos en el caso de los floridianos.

“Ya sea que lo llame Voto por correo o Voto en ausencia, en Florida el sistema electoral es seguro, probado y verdadero. El sistema de votación de Florida se ha limpiado (derrotamos los intentos de cambio de los demócratas), por lo que en Florida les recomiendo a todos que soliciten una boleta y voto por correo”, expuso.

Trump también había sembrado dudas de cara a los comicios frente a su oponente demócrata, Joe Biden, cuando sugirió posponer las elecciones presidenciales de este año. Luego aclaró que esa no era realmente su intención, aunque reiteró su preocupación en torno a los millones de votos enviados por correo.

“No quiero retrasarla. Quiero tener las elecciones. Pero tampoco quiero tener que esperar tres meses y luego descubrir que los votos están desaparecidos y la elección no significa nada”, explicó durante una conferencia de prensa. Pese a las afirmaciones del mandatario, no hay evidencia irrefutable de que la votación por correo lleve a un fraude generalizado.