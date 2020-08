Lenier a los artistas cubanos: "Tienen que dejar la competencia y dedicarse a hacer buena música"

El cantante cubano Lenier Mesa mostró su decepción en las redes sociales luego de la falta de apoyo que hubo entre los artistas cubanos en las nominaciones a los Premios Juventud 2020.

"Pregunta: ya que todos los artistas cubanos hablan tanto de unión, ¿cuál artista cubano puso en sus redes para que votaran hoy en los premios por nosotros", cuestionó Lenier, quien estuvo nominado junto a El Micha y Pitbull por el remix de Me quedaré contigo.

Lenier dijo que, no obstante, está contento porque "aunque no ganamos, estuvimos nominados a los premios, ya eso es un logro que debería ser para todos ustedes".

"Tienen que dejar esa competencia y dedicarse a hacer buena música", enfatizó el artista.

Varios artistas urbanos cubanos se sumaron a las palabras de Lenier y reconocieron y lamentaron la falta de apoyo y unidad que hay entre los artistas de la isla.

Uno de los primeros en responder fue El Micha, etiquetado en la publicación de Lenier: "Mi hermano, llevo años cosechando éxitos y felicitándome yo mismo, créeme aprendí a trabajar en silencio y sorprender sin tanta bulla y sí tienes toda la razón, entonces que hable la música, el estar nominado ya somos ganadores.

Yulién Oviedo también se sumó al debate: "Carnal, tienes mucha razón y te digo algo todos estamos pasando por momentos duros ahora mismo y no hay cabeza para nada, unos por aquí otros por allá y créeme no es justificación, pero no te fijes en esas boberías, tenemos que resolver miles de cosas internas entre todos y te aseguro que el día que de verdad sintamos apoyarnos de bomba nada de esto pasaría.

"Lenier, mi hermano, yo la verdad no sabía ni que los premios eran hoy, pero igual no me lo cojo pa mi porque no tengo que demostrarles nada ni a ti ni a Michael porque ustedes saben que, si fuera por mí, me robo un premio y se los doy, ustedes son mi sangre y ese tema es de los mejores que he escuchado hermano, felicidades", escribió Diván.

Por su parte, Yomil comentó: "Es verdad, tienes mucha razón, sinceramente en mi caso se me pasó porque tuve un video muy conmovedor y no tengo cabeza para nada, aunque no lo justifico y reconozco que se merecía eso y mucho más, no solo en los artistas sino en los medios de difusión y en el público igual, pero te hablo claro, siéntanse más que orgullosos porque son más que ganadores y está más que demostrado, felicidades por defender la música cubana en estos tiempos en los grandes escenarios como grandes que son, pero tienes 1000% la razón".

"Los logros de cada uno de ustedes me llenan de orgullo. He estado bastante ausente últimamente en las redes y no me perdono haberme perdido esto. Y sí, el solo hecho de que hayan estado nominados es señal del gran trabajo que están haciendo! Mis felicitaciones y cariño para los dos", expresó Srta. Dayana.

Los Premios Juventud 2020 se celebraron el 13 de agosto en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. Entre los principales galardonados de la noche estuvieron Karol G, J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee y Anuel AA.

