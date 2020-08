Premios Juventud cierran por todo lo alto con homenaje a Celia Cruz

Los Premios Juventud 2020 se convirtieron en el primer evento de su tipo en realizarse en tiempos de coronavirus y no defraudó. A pesar de no poder contar con audiencia, el espectáculo se superó con respecto a ediciones anteriores, los artistas entregaron todo su talento y la noche cerró con broche de oro con un explosivo y particular homenaje a Celia Cruz.

El número de cierre de la noche fue un popurrí de los éxitos La vida es un carnaval, La negra tiene tumbao y Ríe y llora de la Guarachera de Cuba, en versión electrónica y cargado de baile, luces y modernidad.

Durante la presentación, se proyectaron fotografías de Celia Cruz en el escenario, con su habitual sonrisa y su contagio alegría. Por supuesto, tampoco faltó el "¡azúcar!".

El tributo estuvo a cargo de Kyen?Es?, un proyecto musical anónimo, que se enfoca en reimaginar y reinterpretar trabajos icónicos de grandes artistas.

Los grandes ganadores de los Premios Juventud 2020 fueron el puertorriqueño Bad Bunny con ocho premios, los colombianos J Balvin y Karol G, con cinco cada uno y el boricua Anuel AA, con cuatro.

Balvin, quien también recibió el premio al "Video con el mensaje más poderoso" con su tema Rojo, del álbum Colores, fue una de las grandes sorpresas de la noche al revelar que tuvo coronavirus y que "sentí que casi me mata".

Ricky Martin, Becky G y Pitbull recibieron reconocimientos como "agentes de cambio" por impulsar transformaciones sociales y este último interpretó el tema I Believe That We Will Win, con un positivo mensaje en medio de la crisis por el COVID-19.

También se presentaron en la gala Danna Paola y Sebastián Yatra con su tema No bailes sola, Natti Natasha con Qué mal te fue, Karol G con su nuevo éxito Dios mío y Anuel AA eligió un popurrí con sus temas Narcos, Hasta que Dios diga y Reggaeton, entre otros artistas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.