Rosa María Payá al Consejo de Iglesias de Cuba: "La ayuda no pertenece a los reverendos Santana y Dopico"

La líder de la plataforma Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, publicó un mensaje dirigido a los máximos representantes del Consejo de Iglesias de Cuba, luego que rechazaran la ayuda humanitaria que desde la diáspora llegaría a la isla para beneficiar a más de 15 mil familias en todo el país.

"La ayuda no pertenece a los reverendos Santana y Dopico. El presidente y el secretario del Consejo de Iglesias (de Cuba) no tienen nada que rechazar porque la ayuda humanitaria no se les envió a ellos", escribió en su perfil de Facebook la joven opositora.

Las palabras son en clara respuesta a las declaraciones de ambos líderes religiosos, en nombre del progubernamental Consejo de Iglesias de Cuba, en contra de la ayuda humanitaria, calificándola de "ofensa para el pueblo de la isla".

"Consideramos que la campaña de la llamada activista Rosa María Payá del llamado proyecto Cuba Decide es una ofensa al pueblo y a las iglesias cubanos", aseguró el reverendo Antonio Santana Hernández, presidente del CIC.

En la misma línea, varios líderes religiosos miembros del CIC han manifestado su opinión respecto al tema y se han puesto de parte del oficialismo, mezclando religión y política y negándole la ayuda a los más necesitados.

"Todo debe ser hecho decentemente y con orden desde la fe o instituto de buena voluntad .No con ardid político . Es injusto y éticamente grosero usar las carencias con fines de politiquería. Eso ofende la inteligencia común y a Dios mismo", subrayó desde Santiago de Cuba el obispo Ismael Laborde, de la Iglesia Evangélica Unida.

En el mes de mayo Rosa Maria Payá y la Fundación para la Democracia Panamericana, con el apoyo de muchos cubanos residentes en Estados Unidos, comenzaron a reunir productos no perecederos y de alta demanda en la población cubana para enviarlos a Cuba,, con el fin de ayudar a aquellos ciudadanos más afectados por la crisis económica que agudizó la pandemia del COVID-19.

Esta semana la propia Payá Acevedo aseguro, a través de un video, que la carga se encontraba en la isla y que las autoridades cubanas podrían hacer todo lo posible por evitar que llegara a sus destinos. Según la poca información que se ha divulgado al respecto, grupos religiosos y opositores dentro de Cuba serán los encargados para su distribución.