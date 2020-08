El Micha dedica emotivo mensaje a su esposa por el aniversario: "Nunca se me olvida el besito que me robaste"

El reguetonero cubano Michael Sierra, conocido como El Micha, ha dedicado un emotivo mensaje a su esposa Ana María Daniel este domingo 16 de junio, que cumplen 8 años de ralación.

"Nunca se me olvida el besito que me robaste aquella noche, recuerdo que mi corazón me dijo no la dejes escapar", escribió el músico.

El popular cantante de reguetón recordó cómo debieron luchar juntos contra todo lo que se opuso a ese amor. "Le doy gracias al cielo por ponerte en mi camino. Dios te bendiga siempre Ana María Daniel", concluyó el post que acompañó de la etiqueta #Mequedarécontigo.

La joven también aprovechó la fecha para hacer público el amor que siente por su pareja. "Llevo contando cada día y minuto esperando este día 16 de agosto!!!! el día que te conocí Michael hace 8 años", escribió.

"Desde aquella noche mi amor, mi corazón y mi ser son tuyos, vivo orgullosa de ser tu compañera y tu amiga en los malos y buenos momentos. Un día perdí las esperanzas de ser madre y mira!! me diste los niños más bellos y amoros del mundo. Hoy le doy gracias a todo lo q existe por bendecirme con lo que eres en general un gran padre, hijo y un maravilloso esposo. Te amo", concluyó.

El Micha y Ana María, también conocida como Anita, celebraron en diciembre de 2019 seis años de casados. Ambos forman una de las relaciones más estables y admiradas dentro del mundo del entretenimiento de los artistas de la Isla.

La pareja tuvo dos hermosos hijos, Amanda y Dylan, de quienes hemos podido ver varias entrañables escenas gracias a las publicaciones de sus padres en redes sociales.

El Micha tiene un tercer hijo, fruto de una relación anterior. El joven, llamado Marlon, estudia en la Universidad de Bowling Green State, de Ohio, y es jugador de baloncesto.

