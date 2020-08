A un mes de la muerte de El Dany, seguidores rendirán homenaje "donde quiera que haya una cancha de baloncesto"

Este 18 de agosto se cumplirá un mes de la muerte del reguetonero cubano El Dany, y los fans de todas partes del mundo le rendirán homenaje "donde quiera que haya una cancha de balonceto", según dio a conocer su amigo y compañero musical, Yomil Hidalgo.

"Buen día Danilo! Mañana hará un mes desde que estás más cerca de la luz. Te extraño mucho, te extrañamos todos. Pocos imaginan lo duro que es no tenerte aquí", confesó el artista.



"Nuestros seguidores de todas partes del mundo te rendirán homenaje donde quieren que estén, donde quiera que haya una Cancha de Balonceto ahí habrá una flor, una vela, una canción tuya hermanito", aseguró Yomil.

Después de la música, la pasión de El Dany era el baloncesto. El aro que se erige en una esquina de su natal Cayo Hueso, a una cuadra de la casa de su madre, donde se le veía con frecuencia como uno más, se ha convertido en un templo, un altar en su memoria, al que no le faltan flores, velas y fotografías para homenajearlo.

En esa misma esquina se llevó a cabo un emotivo homenaje la misma noche de su muerte, una iniciativa espontánea que surgió de las tantas personas que lo querían o que quedaron marcadas por su ejemplo y su humildad, y que ni siquiera un corte de energía eléctrica pudo parar. Ahí se reunieron cientos de personas a llorar su muerte, a cantar a viva voz Amanece y a intentar asimiliar una pérdida tan abrupta.

"#ProhibidoOlvidarteDanilo por tu gran corazón, por tu sonrisa y por esa alegría con que siempre nos contagiabas, por ser un increíble hombre, un gran músico, un súper hijo y el mejor padre del mundo. Hoy la mejor manera de mantener tu Legado es seguir trabajando para cumplir todos los sueños que teníamos juntos", continuó Yomil.

El reguetonero dejó claro que la lucha porque se haga justicia por la muerte de Dany continúa y que no va a parar hasta que la verdad salga a la luz: "La vida es muy injusta, la batalla por la verdad no ha parado. No nos vamos a cansar porque cuando la verdad llega, la mentira se esconde #VerdadParaDanilo".

Yomil aclaró este fin de semana que, por el momento, la lucha por la verdad sobre la muerte de El Dany seguirá por las vías legales del Ministerio de Salud Pública, porque ese fue el acuerdo que él hizo con la esposa y madre del fallecido cantante.

No obstante, aclaró que si vuelven a dar un dictamen como el anterior, él sacará a la luz toda la información que tiene: "Me sobra base y fundamento para explicar con lujo y detalle todo lo sucedido, y en término de pedir justicia por mi hermano tenemos 1000% la razón y con la verdad yo voy hasta el fin del mundo".

Yomil también publicó este lunes un video de El Dany con su habitual carisma, alegría y sonrisa, porque así siempre será recordado.

Además, aseguró que quienes lo han estado criticando por sus constantes publicaciones sobre El Dany y por expresar su dolor en redes sociales no tienen idea de lo que para él significa esa pérdida.

