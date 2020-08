Yomil ante críticas por su luto: "Solo yo sé el significado de esta pérdida"

Yomil aún está lidiando con la muerte de su amigo y compañero musical El Dany pero, además de atravesar ese dolor, ha tenido que enfrentar a quienes critican su duelo y su forma de lidiar con esa pérdida.

"Te extraño asere y eso solo lo sé yo, no me importa ni lo que digan o piensen porque esto que estoy sintiendo solo lo siento yo, no me importa si me paso la vida entera recordándote es lo menos que puedo hacer, no me importa si lleno mis redes hablando de ti y de mi dolor porque nadie tiene noción del significado de esta pérdida, eso solo lo sé yo", escribió Yomil junto a una emotiva foto de la grabación de su primer videoclip sin El Dany.

El reguetonero recibió mucho apoyo de sus seguidores y de otros colegas artistas que le dijeron que tenía todo el derecho a expresar su dolor en sus redes sociales como deseara.

"Olvídate de lo que diga cualquiera que no tenía noción de conocerlo como tú y saber que es una pérdida muy grande que no se recupera tan fácil", escribió Alex Duvall, quien estuvo junto a El Micha en la filmación del último videoclip de Yomil y El Dany antes de su muerte.

"Hermano expresa tu dolor cómo sientas, no le hagas caso a la gente. Fuerza", comentó la bailarina y saxofonista Daniela Darlin.

Por su parte, el pelotero Víctor Mesa Jr. expresó: "Respetamos tu dolor mi hermano, enfócate en lo que sientas. Los haters siempre van a estar y nunca han logrado nada ni lo van a lograr. Firmes contigo".

Yomil también ha recibido mucha presión para que finalmente publique un video explicando los detalles de la muerte de El Dany, que él mismo aseguró al siguiente día de su fallecimiento que había sido por negligencia médica.

El cantante dijo que el dictamen del gobierno era "una grave falta de respeto" y que seguirían luchando por que se haga justicia, pero no ofreció más información.

Este sábado, Yomil dijo que había tomado la decisión junto a la esposa y madre de El Dany de seguir con las reclamaciones por la muerte de El Dany a través de la vía legal y darle una oportunidad al Ministerio de Salud Pública de tomar cartas en el asunto.

"Cuando ellos de nuevo vuelvan a dar otro dictamen errado entonces yo voy de una a la carga", advirtió. "Me sobra base y fundamento para explicar con lujo y detalle todo lo sucedido, y en término de pedir justicia por mi hermano tenemos 1000% la razón y con la verdad yo voy hasta el fin del mundo, porque cobarde no soy".

