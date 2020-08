Yomil anuncia que va a hacer reclamaciones por vía legal sobre la muerte de El Dany

Yomil Hidalgo ha anunciado que, pese a haber grabado un vídeo hace más de una semana “aclarando todo lo que pasó” con la muerte de El Dany, tras consultarlo con la esposa del reguetonero fallecido, llegaron “al acuerdo de hacer todo tipo de reclamación por la vía legal”.

En un extenso texto publicado en sus stories de Instagram dedicado a “los odiosos y la odiosas” que “siguen hablando sin tener noción de lo que hablan”, Yomil insistió en que a pesar de la muerte de Daniel Muñoz son una familia.

“Cuando ellos de nuevo vuelvan a dar otro dictamen errado entonces yo voy de una a la carga”, advirtió el reguetonero, que dijo que ahora necesita el doble de inteligencia a la hora de actuar porque sabe que muchos de sus contrarios “esperan una reacción errónea” de su parte para arremeter contra él.

“Me sobra base y fundamento para explicar con lujo y detalle todo lo sucedido y en término de pedir justicia por mi hermano tenemos 1000% la razón y con la verdad yo voy hasta le fin del mundo porque cobarde no soy”, alega Yomil, pero insiste en la necesidad de “hacer las cosas bien y pensar con cabeza fría” porque hay una niña que depende de él.

“Si yo no he subido el video explicando todo lo sucedido es por el respeto que le tengo a mi comadre que a ella personalmente le di mi palabra de hombre que esperaríamos a ver cuál será la última respuesta del MINSAP”, insistió.

“Aquí no hay miedo”, recalcó “y más si se trata de pedir justicia por mi hermano”, pero aseguró que quienes no lo quieren bien “están esperando a que resbale y caiga pero eso nunca va a ser”.

“Y si algún día caigo me voy a levantar con tremendo orgullo y con más fuerzas porque yo soy un peleador que sin nada logró sobrepasar mil barreras y esta no va a ser la excepción”, añadió.

“Danilo sabe que él dejó a un hermano real y a un guerrero que va a seguir dando batalla para mantener su legado y memoria intacta en cada uno de nuestro seguidores, y sí!! Una vez más digo #justiciaparaeldany y tengo que se sí se va a hacer. #Daniloporsiempre”, concluyó.

En otra publicación posterior, también en Instagram, Yomil publicó: "Te extraño asere y eso solo lo sé yo,no me importa ni lo que digan o piensen porque esto que estoy sintiendo solo lo siento yo,no me importa si me paso la vida entera recordándote es lo menos que puedo hacer,no me importa si lleno mis redes hablando de ti y de mi dolor porque nadie tiene noción del el significado de esta pérdida, eso solo lo sé yo".

A comienzos de agosto, Yomil calificó de falta de respeto el dictamen inicial emitido por el gobierno de Cuba en relación con la muerte de Daniel Muñoz, mejor conocido como El Dany. "Acaban de dar el dictamen y es una grave falta de respeto con Daniel y su familia", escribió Yomil en sus redes sociales.

El 19 de julio, un día después de la repentina muerte de El Dany en el hospital Calixto García de La Habana, Yomil aseguró que lo que había sucedido con su compañero musical había sido una negligencia médica, a pesar de que el periódico oficialista Granma había señalado la causa de muerte como afección cardiovascular aguda, sin ofrecer ningún detalle al respecto.

Poco después, la Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana comunicó que había nombrado una comisión, integrada por especialistas de alto nivel, para investigar las causas de la muerte de El Dany.

"Hasta el momento estuvimos tranquilos esperando a que ellos fueran inteligentes e hicieran justicia, pero por lo visto no se hizo. La vida se respeta y más la de mi hermanito que tenía tantas cualidades de un gran ser humano y con toda una vida que hacer por delante", continuó Yomil, que destacó que "en su momento le voy explicar a todo nuestro público con lujo y detalle su negligencia".

"Por eso quiero hacerle saber a todos nuestros seguidores que a partir de hoy comienza mi lucha y hasta que no se haga justicia no vamos a parar. Esto es #daniloporsiempre, ¿oyeron? Y voy a defender a mi hermanito como nunca, aquí nadie se va a quedar de brazos cruzados, ¿ok?", enfatizó el cantante. Comentarios posteriores de quienes el reguetonero califica de "odiosos y odiosas", ha motivado esta reciente publicación en la que advierte que la lucha por hacer justicia para El Dany no ha acabado.

En las últimas semanas, Yomil Hidalgo recibió el apoyo de sus seguidores y también de colegas del género como El Micha, Baby Lores, El Úniko, Yulién Oviedo, Alex Duvall, entre otros, que también ha exigido que se haga justicia con El Dany.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.