Denuncian condiciones de Centro de Aislamiento para sospechosos de coronavirus en la Villa Panamericana

Las condiciones del Centro de Aislamiento habilitado en la escuela de Pedagogía de la Villa Panamericana, Habana del Este, son pésimas y los que se encuentran allí a causa del nuevo coronavirus se sienten indignados, según contaron a CiberCuba sin revelar su identidad por temores a represalias del gobierno.

Ventanas rotas, alimentos en mal estado, hacinamiento y temor a contagiarse de la enfermedad respiratoria es lo que viven día a día las personas aisladas allí por las autoridades sanitarias de La Habana.

"La comida es un asco", se quejan algunos / Foto: Cortesía de los denunciantes

La comida es un asco y a veces no hay quien se la lleve a la boca, dijo una mujer que lleva en ese centro una semana. "Es como volver a la beca".

Arroz, chícharos, alguna que otra vez salchicha o pollo y de postre membrillo, es lo que nos ponen en la mesa a la hora del almuerzo o la comida y para acompañar un pan pálido, menciona un joven que llegó a ese centro por ser contacto indirecto de alguien que dio positivo a los exámenes de coronavirus.

Aquellos que están aislados de la sociedad, denuncian que en los interiores del edificio deben compartir espacios comunes con otras personas que tampoco saben si están enfermas o no de COVID-19, por tanto existe el temor de contagiarse.

Dormimos en literas, con otras personas que no sabemos quiénes son, nos sentamos en la misma mesa con gente que pueden tener la enfermedad y ser asintomáticos, usamos el mismo baño todos los días y nadie puede garantizarme que no me contagie, agregó una señora de 50 años que se encuentra allí sin ningún otro familiar.

"Dormimos en literas", dice una señora de 50 años / Foto: Cortesía de los denunciantes

Aunque manifiestan que la limpieza del local se mantiene y ponen pomos con hipoclorito de sodio en las puertas de los dormitorios para lavarse las manos, les preocupa el hacinamiento en determinados momentos y lugares.

El lugar se mantiene limpio / Fotos: Cortesía de los denunciantes

A veces nos agrupan en un local para darnos explicaciones o simplemente para esperar a que nos den la comida o nos midan la temperatura. En todo ese tiempo estamos cerca de aquellos que son sospechosos igual que uno y se viola la distancia de un metro y medio que hay que mantener, comentó un hombre residente en la capital y que llegó al centro este fin de semana.

Ventanas rotas y cortinas de baño sucias son también parte del día a día de aquellos que las autoridades sanitarias decidieron aislar en este centro de la Villa Panamericana para controlar la crisis sanitaria que vive la capital a causa de COVID-19.

"Hay ventanas rotas", se quejan / Foto: Cortesía de los denunciantes

En La Habana se han diagnosticado hasta la fecha mil 924 casos de coronavirus, lo que representa el 58,02% de todos los detectados en el país. Habana del Este es el segundo municipio con mayor cantidad de enfermos (209) solo precedido por La Lisa, todo esto según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública.

Desde que en marzo se detectaran los primeros casos de COVID-19 en Cuba, el gobierno decidió aislar a aquellas personas que tuvieron contacto directo con los casos positivos, una medida que ha sido cuestionada por la falta de recursos para atender a esos ciudadanos y la ausencia de garantías higiénicas y sanitarias en los mismos, sin contar con la arbitrariedad con la se toman las decisiones.

La Universidad de Ciencias Informáticas, la Vocacional Lenin o la Escuela de Enfermería de Casablanca son algunos de los sitios que en La Habana se habilitaron para mantener aislados por unos 15 días a estas personas, período en el que se desarrolla el coronavirus.