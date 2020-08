Rafael Correa volverá a presentarse a las elecciones de Ecuador como vicepresidente

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó este martes a través de videoconferencia que aceptó la candidatura a la Vicepresidencia de Ecuador en las próximas elecciones, que tendrán lugar en febrero de 2021.

Correa se presentará como Vicepresidente de Andrés Arauz, un economista de 35 años que buscará ser el primer mandatario del país.

"Acepto con alegría esta nueva responsabilidad que no le he buscado (…) implica un gran esfuerzo de mi parte el participar como candidato a la vicepresidencia de la República por el sueño colectivo de la revolución", dijo Correa.

"Aquí estamos, pese a todos los intentos espurios de impedirnos participar. Aquí estamos superando todos los obstáculos que la arrogancia y mala fe nos pusieron buscando que no nos inscribamos", añadió antes de enumerar algunas de las trabas para presentar su candidatura.

En su intervención, el expresidente Correa señaló que aceptó participar en los comicios con el objetivo de "rescatar un país de las ruinas en las que lo ha dejado el peor gobierno de la historia", en referencia a la administración de Lenín Moreno, quien en el pasado fuera su vicepresidente.

"Creemos en la juventud, trabajamos por y para su bienestar. Andrés Arauz será el presidente más joven de la historia. Está preparado y tiene toda la capacidad para asumir este reto. Cuenta conmigo donde quiera que esté", afirmó Correa durante su discurso.

El expresidente recordó que tiene abiertos varios procesos judiciales judiciales en su contra, el más reciente el denominado “Caso Sobornos”, cuya condena fue ratificada el pasado 20 de julio por el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, aunque no existe sentencia "ejecutoriada" que impida su participación en las elecciones. "No pierdan su tiempo, no podrán derrotarnos".

Arauz, quien fue ministro de conocimiento y talento humano, ministro de Cultura y director del Banco Central de Ecuador entre el 2009 y 2011, señaló que se siente “orgulloso de haber formado parte de un gran equipo de trabajo que junto a Rafael Correa puso en pie al país"; y añadió que saben cómo hacerlo y que tienen "absoluta lealtad con el pueblo ecuatoriano".

Ambos políticos aspiran a estar en las elecciones como parte de una coalición en el Movimiento Unión Nacional por la Esperanza (UNES), que aglutinará a los grupos Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, que a su vez concentra a diferentes organizaciones.

Los dos movimientos realizarán primarias entre el 22 y el 23 de agosto en las que se definirán los candidatos oficiales.

El movimiento correísta también aspira a intervenir en las elecciones con candidatos a Asambleístas nacionales, provinciales, por las circunscripciones en el exterior y para el Parlamento Andino. Entre los candidatos a Asambleístas estarían la hermana del exmandatario, Pierina Correa, y su ex vicecanciller, Kinto Lucas.

Rafael Correa tiene orden de prisión preventiva por el caso del secuestro al opositor Fernando Balda, y una condena de ocho años de prisión por un caso de sobornos para financiar su partido político.

De ser confirmado como candidato a la vicepresidencia, tendría que regresar a Ecuador para aceptar personalmente la postulación, pero la orden de prisión le impediría que lo haga sin ser arrestado.

El expresidente reside oficialmente en Bélgica desde 2017, cuando dejó el Gobierno ecuatoriano, y no ha regresado a Ecuador desde entonces.