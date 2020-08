Trump llama a un boicot contra Goodyear por vetar sus gorras de campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó este miércoles a sus seguidores a no comprar llantas de la empresa Goodyear Tire & Rubber Co, con el argumento que esa compañía había prohibido el uso de sus gorras de campaña, conocidas como MAGA (en referencia al acrónimo del lema Make America Great Again).

"No compre GOODYEAR TIRES - Anunciaron una PROHIBICIÓN DE LOS SOMBREROS MAGA. ¡Consiga mejores neumáticos por mucho menos! (Esto es lo que hacen los demócratas de izquierda radical. ¡Dos pueden jugar el mismo juego, y tenemos que empezar a jugarlo ahora!)”, publicó Trump en Twitter.

La reacción del presidente norteamericano tuvo lugar luego de que un empleado de una planta de Goodyear en Topeka, Kansas, enviara a un medio de prensa local una foto de una diapositiva que se habría presentado durante una jornada de capacitación de "Diversidad", en la empresa, que mostraba una política de "tolerancia cero" hacia ciertos tipos de vestimentas en el lugar de trabajo.

El empleado precisó que la diapositiva provenía de la oficina corporativa de Goodyear en su sede de Akron (Ohio), y según la imagen, Black Lives Matter y ropa de orgullo LBGT eran "aceptables"; y Blue Lives Matter, All Lives Matter, atuendos MAGA y otros materiales políticos eran "inaceptables".

Diapositiva que se habría presentado durante una jornada de capacitación que muestra qué es aceptable y qué no como parte de la política de tolerancia cero de Goodyear (Foto difundida por WIBW)

Tras el tweet del presidente, la empresa de neumáticos emitió un comunicado en el que afirmó que “el elemento visual en cuestión no fue creado ni distribuido por la empresa Goodyear”, al tiempo que reconoció que de forma general se pide a los empleados que “se abstengan de expresiones en el lugar de trabajo en apoyo de campañas políticas para cualquier candidato o partido político, también como formas similares de defensa que quedan fuera del alcance de las cuestiones de justicia y equidad racial”.

La compañía también declaró que "siempre ha apoyado de todo corazón tanto la igualdad como la aplicación de la ley y que continuará haciéndolo".

Limusina presidencial con llantas Goodyear

Abierta la polémica, no ha faltado quien repare en que la limusina personalizada del presidente -conocida como "La Bestia"- tiene llantas Goodyear personalizadas.

Goodyear dijo en un comunicado en 2009 que se trataba de un “neumático exclusivo para la limusina presidencial y el neumático estándar del Servicio Secreto de Estados Unidos".

Al igual que con los vehículos militares de combate, la limusina presidencial funciona con neumáticos estándar, pero las llantas contienen un dispositivo antipinchazo (fabricado por Hutchinson Industries), que permite que el vehículo se conduzca incluso con presión de aire cero en los cuatro neumáticos.

Reacciones al tweet presidencial

El tweet del presidente ha generado comentarios a favor, pero también muchos en contra, entre ellos el de la representante demócrata de la Cámara de Representantes de Ohio, Emilia Sykes, quien le pidió que retirara la publicación.

La cuenta oficial de twitter del alcalde de Akron, Dan Horrigan, respondió a la publicación del presidente con una imagen de LeBron James, moviendo el dedo.

“Primero, viniste a destruir la decencia estadounidense. Luego, vino a destruir las instituciones estadounidenses. Ahora vienes a destruir la economía estadounidense y los empleos del corazón. Por suerte, parece que fracasas en todo lo que haces”, escribió Horrigan.

Algunos demócratas en el Congreso, incluidos el senador estadounidense Sherrod Brown y el representante Tim Ryan, también condenaron los comentarios de Trump.

Del boicot a Goya a Goodyear

Tampoco ha faltado, tras el polémico tweet, quien considere que el presidente norteamericano está llamando a lo mismo que criticó hace algunas semanas atrás, cuando un grupo de personas promovieron un boicot a los productos marca Goya, luego que Robert Unanue, presidente ejecutivo de esa empresa, elogiara al mandatario durante una visita a la Casa Blanca.

Tras ese elogio, cientos de miembros de la comunidad hispana en Estados Unidos llamaron a boicotear la compañía de alimentos Goya Foods con el hashtag #Goyaway, que se hizo tendencia en redes sociales.

Las declaraciones enojaron a algunos de los líderes hispanos más prominentes del país y a sus seguidores, que pidieron boicotear los productos de una de las marcas de alimentos más populares en Estados Unidos. Los ingresos de Goya Foods, con sede en Secaucus, Nueva Jersey, se calculan en $1.500 millones de dólares anuales.

Otros han reparado en la frecuencia con que el presidente ha enumerado en los últimos cuatro años lo que se debe, o no, comprar, resumen de su fobias y sus filias.

Cultura de la cancelación

En su discurso del pasado 3 de julio en el Monte Rushmore, el presidente Trump aludió a la cultura de la cancelación como un arma de izquierdas.

"Una de sus armas políticas es 'cancelar la cultura': expulsar a la gente de sus trabajos, avergonzar a los disidentes y exigir la sumisión total de cualquiera que no esté de acuerdo. Esta es la definición misma de totalitarismo, y es completamente ajena a nuestra cultura y nuestros valores, y no tiene absolutamente ningún lugar en los Estados Unidos de América ", dijo Trump en parte de su intervención.

La cultura de la cancelación alude a la marea de reacciones generadas cuando un personaje público o una empresa dice o hace algo inconveniente u ofensivo, y rápidamente desencadena una reacción que busca la “cancelación” de su persona, o sea, una serie de boicots a su labor profesional, o a la plataforma que le sirve de altavoz.

En definitiva, la cultura de la cancelación -generalmente promovida en las redes sociales en forma de vergüenza grupal- busca manchar la reputación y es un llamado explícito a revocar el prestigio de alguien o algo.

Tras la invitación del presidente Donald Trump de este miércoles a boicotear a Goodyear, la polémica está servida.