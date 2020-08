Madre publica desgarrador video en sus redes sociales poco antes de morir de coronavirus en Estados Unidos

Una madre en Estados Unidos compartió un desgarrador video en sus redes sociales poco antes de morir de coronavirus, en el que hablaba de la seriedad de esta enfermedad y de la necesidad de usar máscaras.

“Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días cuando nos despertamos. Por favor, no ponga en riesgo a sus familias. Hice lo mejor que pensé que podía. No vale la pena. Ponte las máscaras. No salgas si no es necesario ", dijo en la publicación Sara Montoya, una mujer de 43 años originaria de El Paso, Texas.

“He luchado demasiado para tener la vida que tengo ahora y me niego a rendirme. Extraño a mis hijos. Extraño a mi esposo… Con la gracia de Dios saldré de este hospital. No sé cuándo, pero lo sabré", agregó.

Montoya compartió el video en Facebook a inicios del pasado mes de julio desde el hospital, y luego de 44 días batallando contra la enfermedad, murió el 13 de agosto.

En una entrevista con Univisión, el esposo de la mujer contó que esta se cuidaba mucho de la enfermedad, y que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta dónde se contagió. Incluso al inicio pensó que se trataba de una "simple infección de las fosas nasales".

Su familia relató que Montoya fue al médico y fue diagnosticada con una infección de las vías respiratorias superiores, no de coronavirus. Los médicos además la enviaron a casa pues no tenía síntomas de esa enfermedad.

No obstante, la mujer se fue a hacer una prueba de Covid-19, y en lo que esperaba los resultados desarrolló “fiebres insoportables”.

La familia decidió llevarla al hospital donde supo entonces que padecía coronavirus, el mismo hospital donde también estuvo ingresado el esposo tres días después, quien contrajo Covid en su centro de trabajo, pero luego de cuatro días pudo ser dado de alta.

Montoya en el hospital tuvo que ser entubada, y los médicos descubrieron que tenía staphylococcus aureus en sus pulmones y que era resistente a la meticilina, cuentan.

Aunque la mujer presentó síntomas de mejoría, llegó el punto en que los médicos tenían pocas opciones de tratamiento, hasta que falleció.

“La gente debería tomarse este virus en serio y continuar quedándose en casa si puede”, dijo una de sus hijas al citado medio. "Traté de ser la voz de mi madre lo mejor que pude para hacer todo lo posible para llevarla a casa".