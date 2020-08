Vandalizan casas de seguidores de Trump en Miami-Dade

Varias viviendas que muestran carteles y banderas en favor del presidente Donald Trump fueron objeto de actos vandálicos en Tamiami, en el condado de Miami-Dade.

Residentes en la zona denunciaron que sobre las 7:30 pm del pasado miércoles, vehículos y fachadas de algunas casas fueron alcanzadas por bolas de pintura, que habrían sido disparadas desde un carro en movimiento, presuntamente con una pistola de las que se utiliza para jugar al paintball.

"Esto es lo que está pasando en Miami, izquierdismo, y yo estoy en un país libre y nadie puede venir a mi casa a decirme que yo no vote por el presidente Trump", declaró una residente en la zona a America Noticias.

"Los padres míos se fueron de Cuba para que nosotros pudiéramos tener la libertad que tenemos", dijo por su parte otro de los vecinos que fue víctima del acto vandálico.

Los hechos ocurrieron en varios vecindarios cerca de Coral Way y la avenida 127 del suroeste de Miami-Dade. Cámaras de seguridad de la zona captaron un vehículo sospechoso, un Ford Taurus de color dorado, en el que viajaban al menos dos personas, aunque se desconoce el número de matrícula.

La pintura fue removida sin dificultad, pero quienes fueron víctimas del ataque están indignados porque lo sucedido representa un acto de intolerancia hacia quienes piensan diferente, y temen que la situación empeore.

“Me dio alivio cuando pude ver que no eran disparos. Me molesta también por todo esto que está pasando. Me parece que nos debemos respetar, cada uno con sus ideas a quien votar, pero me parece que hay mucha intolerancia”, indicó otra de la afectadas en declaraciones a Telemundo51. “Sinceramente no nos vamos a dejar intimidar por esto. La bandera se queda”, señaló.

Hasta el momento, los responsables no han sido identificados. La policía de Miami-Dade ha pedido que si alguien dispone de información, se ponga en contacto con las autoridades de inmediato.