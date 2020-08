Sale a la luz audio de llamada al 911 por la pelea entre Osmani García y Aldo en Tampa

La llamada que hiciera al 911 una testigo de la pelea entre Osmani García y Al2 El Aldeano en el parqueo de un hotel en Tampa ha salido a la luz en el programa Hola! Ota-Ola.

En el audio se escucha a una persona que presenció la bronca desde la recepción del hotel, que explica que ambos artistas se están peleando a golpes en el estacionamiento.

La mujer es recepcionista del hotel La Quinta Tampa Central y acababa de hacerle el check-in a Osmani y a su novia Karla. Minutos después, Karla entró corriendo nuevamente al hotel diciendo que a su pareja lo estaban agrediendo.

Al describir lo que estaba presenciando, la mujer se refirió a Al2 como el agresor y a Osmani como el huésped del hotel, y señaló que estaba sin camisa y que él mismo se la había quitado.

"No hay armas, solo los veo peleando con sus puños. Están en el estacionamiento, siguen peleando, el otro hombre [Al2] no lo deja irse", explicó la testigo.

La mujer dijo que también estaban discutiendo fuerte, pero que no sabía qué decían porque "honestamente no he intentado acercarme".

Ante la demora de las autoridades y la insistencia de la pelea, la mujer hizo una segunda llamada al 911 y dijo que el agredido (Osmani García), tenía la nariz rota y estaba sangrando.

Finalmente, un sheriff se acercó a los artistas, que ya solo estaban hablando, y estos, que no hablan inglés, le hicieron señas de que no había ningún problema, lo cual se ve en los videos divulgados por Cubalseros la noche del domingo.

Osmani y Aldo mantienen un enfrentamiento público en redes sociales desde finales de 2019, cuando el reguetonero llamó "cederistas y policías arrepentidos" a quienes estaban en contra del intercambio cultural, entre ellos El Aldeano y Silvito El Libre, y cuestionó que en Cuba nunca se hubieran enfrentado al gobierno.

Luego, Aldo tildó al Chiquitico de Cuba de "chivatón" y días más tarde lanzó junto a Silvito la tiradera La muerte de Chucky, dedicada a Osmani, quien reaccionó con una de sus explosivas directas en redes.