La Seguridad del Estado advierte a activistas cubanos que no tolerará la Marcha de los Girasoles

La Seguridad del Estado advirtió a las organizaciones opositoras de Cuba que no permitirán la "Revolución de los Girasoles" prevista para el próximo mes de septiembre, una iniciativa pacífica en favor de las libertades políticas, económicas y sociales en la isla.

El miércoles, la policía política detuvo en su vivienda en Santiago de Cuba a Aníbal Riveaux Figueredo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), organización que junto a la iniciativa CubaDecide han convocado a la marcha.

Sin embargo, el arresto tenía la intención de enviar el mensaje a los activistas de que el régimen no tolerará estas acciones, informó la emisora Radio Martí.

"Los agentes Frank y Adriel me llevaron a la unidad policial conocida como El Palacete y allí me amenazaron con duras represalias contra mi hijo, mi madre y contra mí, que no permitirán el día de los girasoles, que no van a dejar salir a nadie a la calle porque ellos tienen la fuerza, que no van a permitir nada", comentó Riveaux Figueredo en declaraciones al citado medio.

También fueron arrestados y amenazados con el mismo mensaje Onel Nápoles y Yolanda Carmenate en Santiago de Cuba, así como Bartolo Cantillo, en la provincia de Guantánamo.

De acuerdo con la radioemisora, la "Revolución de los Girasoles" este año prevé realizar un conjunto de acciones pacíficas a partir del próximo 8 de septiembre, día de la virgen de la Caridad del Cobre.

En 2019, fue convocada por primera vez en apoyo a una reunión entre Federica Mogherini, la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, con funcionarios del Gobierno cubano, donde se debatiría la represión contra los activistas en la isla.

Sin embargo, mientras el encuentro se realizaba decenas de opositores en varias provincias activistas fueron arrestados para evitar la Marcha.

En total fueron detenidas es más de cien personas y al menos cinco viviendas fueron allanadas por militares de la isla.

Entre los arrestados en esa ocasión estuvo el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y varios de sus acompañantes, quienes estuvieron detenidos durante al menos cinco días.

Durante los últimos meses los aparatos represivos del Estado cubano han impedido varias manifestaciones a través del secuestro y el arresto domiciliario de activistas, a quienes impiden salir de sus viviendas bajo amenazas.

Hace poco más de un mes más de 80 personas fueron vigiladas o permanecieron en arresto domiciliario y casi 50 fueron detenidas por la policía en Cuba para evitar que protestaran pacíficamente en denuncia por la muerte de un joven de 26 años a manos de un policía en La Habana.

El 28 de febrero también fueron arrestados varios cubanos que se disponían a protestar contra la censura de un beso gay en una película trasmitida por la televisión, entre ellos el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.

Las continuas muestras de represión en Cuba han sido condenadas por varias instituciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, cuyo presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, ha expresado "sorprende la doble moral del Estado cubano que pretende acallar en su suelo situaciones similares que condena de manera intensa cuando suceden en otros países".