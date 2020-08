Cubana en Ecuador: "En el capitalismo puedes vivir como persona, por Dios, no como esclavos"

Una cubana residente en Ecuador contrastó su experiencia en ese país del llamado Tercer Mundo con la realidad y el estado de depauperación que atraviesa la población de Cuba en medio de la crisis del coronavirus.

Linet Socarrás Nápoles, madre de dos hijos, uno de ellos nacido en Quito, publicó en Facebook varias imágenes cotidianas de la nación suramericana, tras lo cual cuestionó la escasez en la isla y la represión que vive el pueblo hasta para comprar alimentos.

"Por qué mi país más nunca ha podido tener estas cosas, por qué tenemos que vivir en la miseria (...) por qué no podemos trabajar y ganar un salario digno para poder comprar nuestras cosas sin tener que robar al estado, por qué no puedo vender mis artículos por internet, por qué no puedo hacer que mi negocio sea legal y que si obtengo un bien (no signifique que) ya le estoy robando al gobierno y me lo toman como enriquecimiento ilícito, por qué no puedo exportar e importar, por qué mis hijos no pueden tener unas libretas bonitas para sus clases, rayadas cuadriculadas, con adornos, con tantas cosas que el cubano que nunca ha salido de Cuba no se puede imaginar", se preguntó.

"Por qué no podemos elegir a nuestro presidente, para que haga de Cuba una isla tan comercial, productiva, turística, ganadera, el paraíso que todo cubano sueña?, se cuestiona Linet.

Relató que llegó a Ecuador en noviembre del 2104 y tuvo un bebé en un hospital público donde no debió pagar ni un dólar por la cesárea.

"Mi habitación solo tenía 2 camas, y era como la de un hotel, el baño limpio, con papel higiénico, jabón, agua caliente, una enfermera pendiente de mí; luego atravesamos por un terremoto que afectó bastante la economía de este país, pero nunca nos faltó comida, ni frutas, ni luz, ni agua, ni medicinas", expresó en referencia a la escasez de alimentos que atraviesa la población cubana en medio de la crisis sanitaria.

Cuenta Linet que actualmente, cuando Ecuador enfrenta la pandemia de Covid-19, las personas pueden acudir a los hospitales y los centro comerciales siguen abarrotados de comida y de aseo personal.

"Y eso que en el Ecuador hay fraudes millonarios, hay desempleo, hay miles de cosas negativas, pero las positivas superan las negativas. Mi hijito cubano llegó y enseguida comenzó sus estudios en una escuela pública y no le faltó nunca una buena atención, ni clases, ni útiles escolares, ni uniformes", comentó.

Dijo también que desea que todo cubano conociera el capitalismo.

"Hay que trabajar, es verdad, aquí uno se parte el lomo trabajando pero al final de mes cuando cobras tu salario se va a las tiendas y, por Dios, compras lo que te de la gana y no es malo (...) puedes vivir como persona, por Dios, como personas, no como esclavos, miles de cubanos envejecieron trabajando en Cuba y lo único que han podido conseguir es una casa y a la mayoría se les está cayendo", detalló.

"Yo no juzgo a un pueblo, yo juzgo a un Gobierno que lo único que hizo fue destruir una Isla hermosa, que era la envidia de Latinoamérica en los años 50", expresó la mujer.

El criterio de la internauta coincide con el de decenas de cubanos que lamentan ver la destrucción de la isla bajo el régimen que gobierna.

Aunque la actual administración de la isla presume de un eficaz combate al coronavirus, la población cubana ha vivido en estos meses el peor periodo de escasez de las últimas décadas.

El Gobierno cubano sigue sin poder responder a la demanda del consumo interno en la Isla, y detrás de las largas colas está la escasez que lleva a limitar la venta de productos por personas.

La semana pasada varias personas estuvieron esperando 7 horas en las afueras de un supermercado para comprar un galón de aceite de soya.

Al racionamiento de la mercancía se suman los precios desorbitados de los productos, como la carne de res que se vende a 23 dólares el kilogramo en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), unos establecimientos donde solo pueden comprar los cubanos que reciben remesas del extranjero.

Estos precios distan del salario medio en Cuba, 879 pesos (35 dólares al mes), lo cual es insuficiente para hacer frente a los gastos básicos de una familia.