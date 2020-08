Despacharán productos de tiendas en CUC en bodegas de Santa Clara, limitados por núcleo familiar

El próximo lunes 24 de agosto en Santa Clara comenzarán a despacharse mediante la libreta de abastecimiento un grupo de productos de primera necesidad, que hasta el momento se ofertaban en las tiendas en divisas.

La medida fue adoptada por el Consejo de Defensa Provincial de Villa Clara con el objetivo de evitar el acaparamiento y la especulación, actividades que han proliferado durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus.

Osmany García López, vicepresidente del Consejo de Defensa del municipio cabecera, explicó en el canal de YouTube del periódico Vanguardia, que para organizar esta modalidad de comercialización se vincularon los núcleos familiares registrados en las 211 bodegas, a los 83 comercios en CUC de las cadenas TRD y Cimex que existen en el territorio.

Por tanto, en un mismo punto de venta coincidirán varias bodegas.

“El concepto es que no se venda en la bodega, se va a vender en la tienda en CUC”, aclaró el dirigente.

García López precisó que la venta no se realizará por consumidor, sino por núcleo familiar.

Debido a ello, a cada núcleo –independientemente de la cantidad de miembros– se le ofertará un pomo de aceite, dos paquetes de detergente, dos jabones, una pasta de dientes, un paquete de pollo, uno de picadillo, dos de salchichas y un desodorante.

“Si aparecen otros productos, como las hamburguesas, también se van a estar regulando”, precisó.

La comercialización se efectuará paulatinamente a medida que vayan llegando los envíos al territorio.

“En un lugar se estará vendiendo aceite, en otro pollo, en otro artículos de aseo, y así sucesivamente. Es decir, en cada uno de los puntos la gente va a estar recibiendo algún producto en diferentes etapas del mes”, apuntó.

El funcionario subrayó que no es posible saber la frecuencia con que se ofertarán las mercancías, tal como sucede con los artículos de la canasta básica.

“Eso dependerá de la distribución, de las existencias en el país, de las importaciones… Por tanto, habrá productos que se vendan mensualmente y habrá otros que le tocarán a una persona trimestralmente o cada cuatro meses”, acotó.

Los consumidores tendrán que presentar al momento de la compra la libreta de abastecimiento y el carné de identidad de uno de los residentes en la vivienda.

En cada bodega se anunciará cuando ‘llegue’ cada producto al punto de venta en CUC y el día que le toque comprar a cada familia.

“Los núcleos que no puedan comprar en el momento de la venta tienen que esperar a la próxima comercialización. Es decir, no habrá como premisa que se le guarden los productos -como en la libreta, que usted tiene un mes completo para comprarlo-, porque no hay capacidad de almacenamiento ni de refrigeración… Por tanto, cuando reciban la información tienen que ir a la tienda a comprar el producto el día que le corresponda”, recalcó García López.

“Queda claro que ninguna persona de otro municipio puede comprar en Santa Clara, solo los consumidores de aquí. Las personas que deseen adquirir otros productos, como agua o una botella de ron, pueden hacerlo. Ese día la cola se detiene por un momento para que puedan comprar, y luego la cola continúa”, agregó.

Ante la grave crisis alimentaria que golpea al país, las autoridades del régimen insisten en que regular la venta de los productos básicos permite una distribución mucho más equitativa, a pesar de que ni ellas mismas pueden garantizar una frecuencia estable de los mismos.

Esta semana, al anunciar la iniciativa en la reunión del Consejo de Defensa Provincial, el gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, declaró que esta medida ha sido ampliamente solicitada por la población.

La experiencia ya se aplica en otros municipios villaclareños y según él, los resultados han sido bien acogidos por la ciudadanía, pues ahora hay más posibilidades de comprar, además de que se le cierra el camino a los coleros.