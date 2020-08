El 59 % de la audiencia de CiberCuba votaría por Trump, según encuesta

El 59 por ciento de los lectores de CiberCuba votarían para reelegir a Donald Trump en próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, según una encuesta realizada por nuestra publicación.

El sondeo digital respondió a la pregunta "¿En las próximas elecciones de Estados Unidos por quién votarías?" y contó con la participación de 5.600 lectores en la página CiberCuba Noticias, en Facebook.

La encuesta fue abierta el pasado 11 de agosto tras conocerse la selección de la senadora Kamala Harris como compañera de Joe Biden en la boleta demócrata para las elecciones del 3 de noviembre. El binomio Biden-Harris quedó rezagado en 18 puntos porcentuales con respecto a la fórmula republicana Trump-Pence.

Aunque el estudio no tiene carácter científico, marca una tendencia manifiesta en la comunidad cubana en Estados Unidos, que constituyen mayoría entre los lectores de CiberCuba. Los participantes desde territorio estadounidense no son necesariamente votantes registrados y la encuesta no requirió ese dato.

Los resultados ratifican el posicionamiento de una franja de los seguidores de CiberCuba Noticias a favor de Trump y señalan un mayor respaldo al presidente con relación al año anterior, cuando una encuesta similar arrojó que el 53 % de nuestros lectores votaría por él.

En esa oportunidad, en junio de 2019, los participantes reaccionaron a la interrogante "¿Votarías por Donald Trump en las próximas elecciones de Estados Unidos?", luego de que el mandatario lanzara formalmente su campaña de reelección durante un evento celebrado en el Centro Amway de Orlando, Florida.

La más reciente encuesta de CiberCuba sale a la luz coincidiendo con la celebración de la Convención Republicana, que sesionará de manera virtual a partir de este lunes en Charlotte, Carolina del Norte.

Los republicanos dominarán el escenario político esta semana luego que el Partido Demócrata concluyera su convención el pasado jueves con la nominación oficial de Biden y Harris para instalarse en la Casa Blanca por los próximos cuatro años.

Aunque el discurso de aceptación de Trump será el jueves desde la Casa Blanca, su principal asesor de campaña, Jason Miller, anunció el domingo que el presidente hablará desde distintas partes cada una de las noches, lo que rompe una tradición en la historia de las convenciones partidistas.

Al término de la convención republicana arrancará oficialmente la contienda electoral.

Pero las últimas encuestas van también en un rumbo muy diferente al que muestran los seguidores de CiberCuba.

Un sondeo de la organización Latino Decisions reveló que el 66% de los votantes hispanos del país se inclina por Biden y solo el 24 % favorece a Trump. En la Florida, la relación beneficia también a Biden con el 55 % y Trump logra solo el 41 %.

Otra encuesta nacional realizada por NBC News/Wall Street Journal señaló que más del 60 % de los votantes desaprueban el manejo del presidente durante la pandemia del coronavirus, que ya suma más de 177 000 muertos en Estados Unidos.

Entre el electorado hispano también Trump sale mal parado en ese estudio, con apenas el 31 % de aceptación, mientras que Biden se lleva el 57 %.

No obstante , las encuestas no parecen preocuparle al presidente , que ganó la elección de 2016 a contracorriente de todos los pronósticos, que daban ganadora a la candidata demócrata Hillary Clinton.

El voto hispano volverá a ser clave en las elecciones de noviembre y podría inclinar la balanza en estados cruciales para Trump, como Florida, Nevada y Nuevo México.

Los latinos son 55 millones en Estados Unidos, pero solo 32 millones, un 13 % del electorado del país, están registrados para votar.

A nivel nacional, el 58 por ciento de los electores hispanos es de origen mexicano, el 13% puertorriqueño y el 5 % cubano, de acuerdo con cifras del Pew Center, con sede en Washington.

En cambio, la proporción es muy diferente en Florida, donde el 29 % de los más de tres millones de votantes hispanos es cubano, el 27 % puertorriqueño, el 16 % suramericano y el 10 % mexicano.

En 2016, El 54 % de los cubanoamericanos de Florida votó por Trump, mientras que Hillary Clinton recibió el apoyo del 41 %.