La felicitación más emotiva a Heydy González, la Hidroelia de Cuba, por su cumpleaños

La actriz cubana Heydy González, muy conocida en la Isla por dar vida al personaje de Hidroelia en la popular serie humorística Punto G, cumplió el pasado domingo 23 de agosto una nueva vuelta al sol.

Muchos han sido los mensajes de felicitación que ha estado recibiendo la artista en su día a través de las redes sociales, entre ellos, algunos muy especiales como el de su novio Eddy Borges, cantante cubano de la orquesta de Enrique Álvarez y su Charanga Latina, quien le dedicó unas hermosas palabras en las que plasma lo mucho que la ama y lo afortunado se que siente por tenerla como pareja.

Para ello, el intérprete natural de Camagüey recurrió a su perfil de Instagram y junto a una simpática fotografía de ambos escribió la siguiente dedicatoria a la homenajeada, a quien se refirió como su "mejor amiga, compañera y guerrera".

"Hoy es un día especial y ratificarte mientras tenga vida amor no te faltará. Para mi la vida es puro ascenso, es mi filosofía. Con esto te digo que si hoy estoy a tu lado es porque no he conocido mejor mujer, mejor pareja, mejor persona, mejor amiga, compañera y guerrera para mi", expresó Eddy.

Seguidamente, añadió: "Tengo que darte gracias por llegar y ser inspiración y superación. Eres la enfermera que me cuida, la cura para mis dolores jajaja... la vida es poesía, tu eres mi verso, tu sonrisa la rima y tu felicidad mi universo. Firma el hombre más feliz del mundo y te desea un hermoso cumpleaños... te amo".

A pesar de las restricciones que aún se viven por la pandemia del coronavirus, Heydy celebró su día en La Habana rodeada de algunos de sus familiares y seres queridos más cercanos.

Junto a ellos compartió risas e incluso, experimentó un simpático percance con las bengalas que adornaban su pastel a la hora de cantar Felicidades.

La relación de Heydy y Borges se hizo pública en el año 2018 cuando la actriz comenzó a compartir románticas fotografías de los dos en su cuenta de Instagram en las que intercambiaban cariños mensajes.

Desde entonces, la pareja se ha vuelto inseparable y es muy común verles a menudo por las redes sociales siempre felices y enamorados.

