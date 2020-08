Antonio Banderas supera el coronavirus

El actor español Antonio Banderas anunció este martes en redes sociales que había superado la COVID-19 luego de “21 días de disciplinado confinamiento”.

“Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid 19”, dijo. “Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha”, agregó el artista de 60 años en su cuenta de Instagram.

Banderas dijo a sus seguidores a comienzos de agosto que había contraído el virus cuyo origen se identificó en la ciudad china de Wuhan, después de realizarse una prueba. El actor dio a conocer su estado el 10 de agosto pasado, justamente el día en que cumplía 6 décadas de vida.

“Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID - 19, causada por el coronavirus”, fueron las primeras palabras que escribió.

“Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta”, añadió entonces.

Banderas, quien ha triunfado en la industria de Hollywood con éxitos de taquilla como La máscara del Zorro, comentó también que aprovecharía el periodo de aislamiento “para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado” a sus “recién estrenados 60 años”.

El reconocido actor no pudo asistir a la celebración de la undécima Gala Starlite, la cual tiene lugar cada año en la ciudad española Marbella con el fin de recaudar fondos para causas benéficas y de la cual Banderas uno de los principales anfitriones.

Como demostrando que nadie está exento del alcance de la pandemia, varias celebridades internacionales han confirmado haber sido infectados. Entre ellos, el actor británico de 47 años, Idris Elba, quien aseguró no haber desarrollado síntomas.

“Gente, quédense en casa y sean pragmáticos. Los mantendré informados sobre cómo estoy. Nada de pánico”, expresó junto a un vídeo en el que aparece acompañado de su esposa, Dabrina Dhowre.

Recientemente, el legendario ex corredor jamaicano Usain Bolt, considerado el hombre más rápido en la historia del atletismo, dijo que estaba esperando la confirmación de una prueba de coronavirus, luego de festejar su cumpleaños el pasado 21 de agosto, cuando cumplió 34 primaveras.

“Me desperté como todos los demás, revisé las redes sociales y vi donde decía que estoy confirmado para tener COVID-19. Hice una prueba el sábado para salir (de la isla) porque tengo trabajo. Estoy tratando de ser responsable así que me quedaré adentro y estaré a salvo. Además, no tengo síntomas, me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación del Ministerio de Salud para ver cuál es el protocolo y ver cómo hago para ponerme en cuarentena”, explicó en un mensaje de video.

“Hasta luego, llamaré a mis amigos y les diré una vez que se pongan en contacto conmigo que estén a salvo, que se pongan en cuarentena y se lo tomen con calma. Solo para que la gente sepa, que estén a salvo”, agregó.

A nivel global, se han reportado 23 736 101 casos de coronavirus y 815 248 muertes asociadas a la COVID-19, de acuerdo con los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.