Antonio Banderas anuncia que tiene coronavirus

El actor español Antonio Banderas ha anunciado a través de sus redes sociales que ha dado positivo de COVID - 19. El artista eligió este 10 de agosto, día que celebra su 60 cumpleaños, para dar a conocer la noticia a todos sus seguidores y para contar también cómo está enfrentando la enfermedad.

"Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID - 19, causada por el coronavirus", fueron las primeras palabras que compartió el actor junto a una fotografía de él de pequeño.



"Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", añadió.

Asimismo, el intérprete de éxitos taquilleros como La máscara del Zorro o Dolor y Gloria, contó además en su comunicado que aprovechará este tiempo de aislamiento "para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado" a sus "recién estrenados 60 años" a los cuales ha llegado "cargado de ganas y de ilusión".

La ausencia pública de Banderas se hizo notar el pasado domingo durante la celebración de la la undécima Gala Starlite, la cual tiene lugar cada año en la ciudad española Marbella con el objetivo de recaudar fondos para causas benéficas y de la cual el actor es uno de sus principales anfitriones.

Justo en esta entrega de la Gala Starlite, el malagueño iba a ser premiado por su trabajo solidario como embajador de la Organización Mundial del Turismo. Además de que iba a estar liderada por él y su fundadora Sandra García-Sanjuán.

Sin embargo, Banderas no acudió a la cita, dejando un mar de especulaciones que ahora se ha calmado tras conocerse los verdaderos motivos de su falta.

