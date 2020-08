Yomil visita la tumba de El Dany: Hoy me siento muy triste

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo visitó este miércoles la tumba de su pareja artística, El Dany, quien falleciera en La Habana el pasado 18 de julio.

"Hoy me siento muy triste porque ya no estás aquí con todos tus seres queridos, hoy me siento muy triste mano, porque un día como hoy hace 5 años iniciamos un largo camino del cual nos faltó mucho por recorrer", escribió el cantante en redes sociales junto a un video donde se le ve en el cementerio de Colón.

"Hace 5 añitos ganamos el cariño de toda una isla y buena parte del mundo, hace 5 años nuestras vidas cambiaron para bien, hace 5 años iniciamos un sueño en cual logramos antes de lo planificado, hace 5 años estamos más unidos que nunca, hace 5 años que existe @yomilyeldany y hoy por hoy todos somos #champions #hermanosporsiempre", agregó Yomil.

Al cantante se le vio en la necrópolis de Colón Alberto Echevarría Alonso, el mánager del popular dúo cubano Yomil y El Dany, y otros cercanos, llorando ante la tumba del joven.

En el video se ve que le llevaron flores, brindaron en su nombre y se desahogaron ante la tumba de uno de los más importante exponentes del género urbano en Cuba.

A pesar de que ya ha pasado más de un mes, a Yomil le ha costado recuperarse de la muerte de su mejor amigo.

Cuando el joven de 31 años cumplió un mes de muerto, Yomil dijo: "Hace solo un mes atrás todo estaba bien, estábamos felices riendo, planeando el próximo paso, hace un mes te vi en una cama con tu dolor en los pies pero eras el mismo Daniel, con la misma alegría y ganas de vivir. Hace un mes Danielita no ve a su padre, tu familia y amigos no te ven, todos seguimos devastados”.

A pesar de su dolor, Yomil ha tenido que lidiar con quienes critican su duelo tras la pérdida de El Dany. No obstaste dijo: "No me importa ni lo que digan o piensen porque esto que estoy sintiendo solo lo siento yo, no me importa si me paso la vida entera recordándote es lo menos que puedo hacer".

Este 26 de agosto, que se cumple el quinto aniversario del dúo, vio la luz el álbum Los Champions, dedicado a la memoria de El Dany.

"Un agradecimiento especial para mi hermano Danilo, gracias por estos 5 años de trabajo duro y por tu amistad incondicional. Fue tu idea compilar en un sólo álbum a varios representantes del reguetón cubano, fue tu idea unirnos, hacer historia y defender el género urbano en Cuba como uno solo. Hoy estamos aquí cumpliendo con tu legado ¡Los Champions va por ti Danilo!", dijo Yomil.