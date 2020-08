Un mes sin El Dany

El reguetonero Yomil Hidalgo ha publicado este 18 de agosto -día en que se cumple justo un mes de la muerte de El Dany- un emotivo mensaje para rendir homenaje a su entrañable amigo.

“Un mes sin ti, hermanito, hace solo un mes atrás todo estaba bien, estábamos felices riendo, planeando el próximo paso, hace un mes te vi en una cama con tu dolor en los pies pero eras el mismo Daniel, con la misma alegría y ganas de vivir. Hace un mes Danielita no ve a su padre, tu familia y amigos no te ven, todos seguimos devastados”, escribió Yomil en Instagram, y precisó que desde entonces su seguidores no han dejado de homenajearlo desde entonces.

“Dejaste un legado, le mostraste al mundo la clase de ser humano que eres” añadió Yomil; quien precisó que desde “hace un mes que muchos cambiaron su forma de actuar pensar”, y que ahora “todos valoramos más la vida y a nuestras familias”.

“Hace un mes que no se hace justicia, hace un mes que tu hermano llora y llora porque no te tengo aquí conmigo, que descanse en paz mi petardo te amo mucho”, concluyó Yomil, que acompañó la publicación del hashtag #prohibidoolvidar.

El lunes Yomil pidió a los fans de El Dany que este martes se acercaran a la cancha de baloncesto más cercana que tuvieran para poner una flor, una vela o una canción del reguetonero fallecido como forma de tributo por su desaparición física.

En lo que respecta a los reclamos de presunta negligencia en la muerte de El Dany, el domingo Yomil anunció que, pese a tener grabado un vídeo aclarando todo lo que pasó con la muerte de su compañero, tras consultarlo con la esposa del reguetonero fallecido, llegaron a un acuerdo de hacer "todo tipo de reclamación por la vía legal”.

“Cuando ellos de nuevo vuelvan a dar otro dictamen errado entonces yo voy de una a la carga”, advirtió Yomil en relación con las autoridades sanitarias; y añadió que ahora necesita el doble de inteligencia a la hora de actuar, porque sabe que muchos de sus contrarios “esperan una reacción errónea” de su parte para arremeter contra él.

Homenaje de su esposa Iraisel y de su hija

Iraisel, esposa de El Dany, también acudió a Instagram este martes para publicar un desgarrador y hermoso texto sobre el padre de su hija. "El amor que siento hacia ti sobrepasa todo entendimiento y hasta la muerte en sí misma. Tu partida me enseñó que cuando se ama, se ama para siempre. La vida a veces suele tener caminos misteriosos... pero por mi parte yo te extraño y extrañaré el resto de mi vida...", escribió la joven, que se ha mantenido al margen de las redes sociales en las últimas semanas, y que solo rompió el silencio tras el fallecimiento del cantante para publicar un texto agradeciendo todas las muestras de cariño.

"Te amo por siempre", se puede leer también este martes desde el perfil DanielaBaby, que recoge tiernas imágenes de la pequeña Daniela, hija del El Dany, junto a su papá.

El reguetonero cubano Daniel Muñoz -más conocido commo El Dany e integrante del popular dúo Yomil y El Dany- falleció con solo 31 años en horas de la madrugada del sábado 18 de julio en el hospital Calixto García, en La Habana, noticia que puso de luto no solo al género urbano en la isla, sino que conmocionó de forma general a millones de cubanos.

Dictamen inicial sobre la muerte de El Dany

El 19 de julio, un día después de la repentina muerte de El Dany en el hospital Calixto García de La Habana, Yomil aseguró que lo que había sucedido con su compañero musical había sido una negligencia médica, a pesar de que el periódico oficialista Granma había señalado la causa de muerte como afección cardiovascular aguda, sin ofrecer ningún detalle al respecto.

Poco después, la Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana comunicó que había nombrado una comisión, integrada por especialistas de alto nivel, para investigar las causas de la muerte de El Dany.

A comienzos de agosto, Yomil calificó de falta de respeto el dictamen inicial emitido por el gobierno de Cuba en relación con la muerte de El Dany.

En las últimas semanas Yomil Hidalgo recibió el apoyo de sus seguidores y también de colegas del género como El Micha, Baby Lores, El Úniko, Yulién Oviedo, Alex Duvall, entre otros, que también continúan exigiendo que se haga justicia con El Dany.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.