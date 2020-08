Cubano dueño del popular bar-restaurante Neme responde al alcalde de Miami-Dade

Nemesio González, propietario del popular establecimiento Neme Gastro Bar, contestó en redes sociales a los alcaldes de la ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade, luego de conocer la disposición de abrir los restaurantes locales con limitaciones al 50 por ciento de sus capacidades a partir del próximo lunes.

“Queridos señores alcaldes: aunque agradezco su esfuerzo por decidir abrir al 50 % a partir de la próxima semana y extender el toque de queda a 11 pm, como dueño del restaurante local, quiero hacerles saber que no es suficiente, y que ya es demasiado tarde para empezar a tomar decisiones más positivas para tratar de ayudar a las pocas personas en el negocio de restaurantes que han podido sobrevivir mientras decidieron tomar medidas específicamente contra nuestra industria”, dijo en una publicación este martes.

“Mientras que los vuelos a Cancún y Tulum salen y llegan a Miami llenos de pasajeros, sentados unos junto a otros dentro, respirando aire entre sí durante 2 horas seguidas, mientras que la mayoría de las empresas están trabajando en horario regular sin ninguna limitación que no sea manteniendo la distancia social, mientras todos los políticos están trabajando y cobrando un cheque de pago como si la Covid no existiera, ustedes han decidido que el virus se propaga dentro de restaurantes después de las 10 pm”, expresó.

“La mayoría de los restaurantes tienen sus reservas para cenar a partir de las 8 pm. Cómo vamos a sobrevivir teniendo que operar nuestro negocio al 50 % de capacidad, y cerrar a las 11? Les pido que reconsideren las decisiones que han tomado directamente afectando a nuestra industria. No he podido dirigir mi negocio desde marzo, no hay dinero, mientras que las facturas siguen acumulándose al mismo ritmo que nuestra desesperación aumenta”, agregó.

“Por favor, tengan algo de sensibilidad y piensen en las miles de familias a las que les están haciendo daño, y en muchos casos destruyendo solo para justificar algo que ya no es justificable en este momento. Están haciendo daño a mucha más gente de la que están salvando, sus medidas tienen un impacto en miles de familias, y la pandemia desaparecerá completamente en algún momento, pero las afectaciones que han causado en nosotros serán sufridas por el resto de nuestras vidas”, expuso.

“Están destruyendo nuestra economía, y causando daños colaterales que es peor que lo que el coronavirus puede hacer en esta etapa. Ya bajaron los números, a qué esperan. Tomen algunas decisiones serias, tengan las agallas para hacerlo, no esperen más, ya es demasiado tarde”, concluyó.

Este martes, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció que permitiría las comidas en interiores de los restaurantes, aunque limitando la capacidad a un 50 por ciento de los establecimientos, con el fin de mantener bajo control el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.

Giménez explicó que la decisión se tomó con la aprobación del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca. “Si bien nos dirigimos en la dirección correcta, todavía no estamos fuera de peligro”, dijo.

Tampoco se permitirá a más de seis personas sentarse a cada mesa de los restaurantes, mientras que las mesas deberán colocarse al menos a seis pies de distancia unas de otras. El alcalde aclaró que los requisitos de mascarilla facial continuarán dentro y fuera de los establecimientos. También las autoridades alentarán a estos negocios a que siempre mantengan el aire acondicionado encendido y las ventanas abiertas para aumentar la circulación de aire.

Miami-Dade ha reportado varios días consecutivos una tasa de positividad inferior al 10 por ciento, que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Ante el mejoramiento de las cifras, Giménez dijo que está considerando extender el toque de queda de las 22 a las 23 horas. “Vamos a tomar esto con mucha cautela”, aseguró.

El condado es uno de los más afectados por la pandemia junto a Broward. Hasta este martes, Miami-Dade acumula 153 385 personas infectadas y 2 277 muertes, sumando 24 el lunes, mientras que Broward da cuenta de 69 584 casos identificados hasta la fecha y 1 147 decesos.