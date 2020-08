Malestar en Caibarién por inauguración de tienda en dólares desabastecida

Vecinos de Caibarién están decepcionados con la apertura de una primera tienda en dólares, "Nueva creación", cuyas estanterías abrieron desabastecidas, excepto en dos productos, aceite y detergente, según testimonio s recogidos por CiberCuba entre clientes y curiosos que se acercaron a la nueva entidad, sita en calle 22 esquina con Avenida 9na.

Un grupo de clientes aseguró que durmió la noche entera, escondido de la patrulla, porque “van a sacar lo que en Santa Clara hace tiempo se acabó”: Aceite de Soja —a 38,60 USD el envase de 20 litros— y también detergente en bolsas de dos kilogramos, a 7,50 USD.

Aceite de Soja y detergente / Foto: Pedro M. González Reinoso

Una señora, que se abanicaba con su flamante tarjeta magnética, mientras esperaba, bajo el sol, para entrar a la tienda reinaugurada, tradujo las siglas MLC para quien quisiera oírla:

"¿Ya saben lo que significa MLC? Pues: “Me Limpio El Culo”, con esta tienda de mierda y prosiguió, "¡por fin!, con la ayuda insolidaria e interesada de toda la gusanera mía voy a entrar a ver qué coño encuentro".

Pero la señora salió a los pocos minutos y, en tono más bajo, comentó: "No alcancé ni aceite ni detergente. Eran muy poquitos, 35 de cada productos, me dijeron las empleadas, y algunos pagaron con antelación para que se los guardaran".

Señora —le dijo otro cliente— debería usted quejarse al CDR. Debe haber allí algún vigilante dispuesto que le indique el modo óptimo de sortear al enemigo...

"¡No me digas! ¿No sabes que el CDR de mi cuadra está 'Cagado De Risa' con esta tienda en la que no pueden comprar ni cojones si no tienen “alguien del otro lao”, como yo? …ayer mismo la presidenta llamó al partido, histérica, para que le expliquen que hace ella con su tarjeta en CUC que le dieron en la pincha como estímulo. Por eso yo mandé a toda mi gente pa’llá. Pero sigo aquí, en la retaguardia, cuidando el gao que quiero vender, a ver si puedo, ¡porque esto está malísimo!, aseguró la frustrada compradora.

Reglas de las tiendas dolarizadas / Foto: Pedro M. González Reinoso

Aunque el desabastecimiento es evidente, un cordón de policías, convocado para el reestreno comercial, en un pueblo ávido de abundancias y con familiares en el extranjero, se encargó de preservar el orden en los accesos, pese a la tranquilidad mostrada por los clientes, conocedores que se habían producido arrestos previos de jóvenes y adolescentes de Caibarién, por su "peligrosidad social", según explicaron los uniformados a sus familiares.

Otros dos establecimientos en dólares, “Agua y Jabón” (aseo y limpieza) y “Cubalse-Villa Blanca” (electrodomésticos), ambos en áreas del Parque “La Libertad”, serán inaugurados próximamente, pero aunque permanecen sin mercancías, ya tienen colas clandestinas de hasta medio millar de personas cada uno, según un vecino que pidió no ser identificado por temor a represalias del gobierno.

"Nueva oferta" es el resultado de sucesivas transformaciones, primero fue un servicentro del Ministerio de la Construcción, luego se denominó "El Bodegón", adscrito a CIMEX, S. A y ahora establecimiento que vende en dólares norteamericanos, como moneda de referencia, aunque solo se puede pagar con tarjetas emitidas por bancos cubanos y extranjeros, respaldadas en cuentas en divisas extranjeras.

Las nuevas tiendas en dólares de Caibarién son parte de un plan gubernamental para abrir tres nuevos establecimientos en Villa Clara, como parte de un programa de 72 tiendas dolarizadas previstas en todo el país, y de la que se abrieron inicialmente 42, en julio.