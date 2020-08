Policía cubana decomisa cervezas y otros productos a cuentapropista en La Habana

La policía cubana y la televisión estatal continúan con sus operativos contra las supuestas ilegalidades en el país. En esta ocasión, una cuentapropista del municipio 10 de Octubre en La Habana se enfrenta al delito de actividad económica ilícita tras las denuncias de la población y la acción del MININT que decomisó una gran cantidad de productos, entre ellos cervezas.

"Una ciudadana, a través de una licencia de cuentapropista, tenía en su domicilio una casa almacén con una cierta cantidad de productos, que no estaban justificados. Procedimos a hacer un registro domiciliario donde se le encontró un gran volumen de productos comercializados en su cafetería y de forma ilícita", dijo la teniente Mercedes Leyanes Restrejo de la unidad de enfrentamiento territorial del municipio 10 de Octubre.

La televisión estatal no dio cifras exactas de los productos decomisados a esta cuentapropista que tenía licencia para una cafetería. Los agentes encontró "considerables cantidades de cervezas, puré de tomate, aceite, sal, jugos, café", detalló el periodista oficialista.

La policía encontró también un tanque de 55 galones con combustible diesel, "por lo que se presume una posible venta ilegal", agregó.

En otro registro hallaron "grandes volúmenes de detergente, jabón, pastas de dientes", apuntó la teniente Leyanes. La policía continúa las investigaciones de este caso, en el que también decomisaron dinero, pero tampoco trascendió la cifra en el noticiero estelar.

"Lo que esconden en casa de mi mamá, yo vivo ahí, guardo cosa ahí, pero yo no sé. Ella vive en su casa, yo no sé", dijo la implicada que no fue identificada ante la acusación del periodista de "la falta de escrúpulo... por implicar a personas desvalidas o de avanzada edad".

La sospechosa también recargaba móviles y se puede enfrentar a una condena de cárcel de "tres a nueve meses o multa de cien a doscientas setenta cuotas o ambas", recoge el artículo 271 del Código Penal Vigente en Cuba.

Esa sanción puede subir hasta dos años de prisión si tenía contratada otras personas. El referido artículo apunta que incurre en actividades económicas ilícita "el que, sin la licencia correspondiente o no obstante existir una prohibición legal o reglamentaria expresa, se dedique, con ánimo de lucro, a producir, transformar o vende mercancías, o a prestar algún servicio".

La TV estatal también emitió esta semana otro operativo contra revendedores en Las Tunas, en el que se decomisaron pasta dental, jabón, detergente, aires acondicionados, pollo y otros artículos de primera necesidad.

El Gobierno de Cuba intenta justificar la creciente escasez de alimentos en el país con una pretendida batalla contra los revendedores. Sin embargo, la crisis económica en la isla se extiende desde hace muchos años, aunque se vio incrementada tras la conocida como "situación coyuntural" desde septiembre de 2019 y este año por la pandemia de coronavirus.