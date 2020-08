Seguidor de Díaz-Canel se queja de que su madre no pueda viajar de La Habana a Isla de la Juventud

Un cubano que se declara "fiel seguidor de Miguel Díaz-Canel", a quien considera su presidente, se quejó de manera pública en Facebook de que su madre de 70 años lleva tres meses en La Habana sin poder viajar a Isla de la Juventud.

"Mi madre tiene 70 años (está en edad de riesgo por la COVID-19), es diabética e hipertensa... y lleva 3 meses en La Habana tratando de cruzar... no para los Estados Unidos sino para su isla... Isla de la Juventud, en la que vive hace más de 50 años", cuenta Eduardo Enrique Leyva Pérez, quien dice que está agotado y cansado del "peloteo y el cuento de nunca acabar".

El afectado recuerda que en la Isla de la Juventud llevan más de 100 días sin reportar ningún nuevo caso de coronavirus y sin embargo hay gente que llega a ese territorio para vacacionar, mientras su madre continúa en La Habana comprando medicamentos "por la calle, a precios descomunales para poder mantener y cuidar su salud".

"¿A quién tengo que pagar para poder traerla? Porque me imagino que las autoridades sepan y si no lo saben les exhorto a que investiguen. ¿Dónde tengo que armar el escándalo que un mismo médico me dijo que armara? ¿A qué director de qué empresa tengo que ver para que me ayude a traerla?", cuestionó este cubano.

Según comenta, su madre lleva meses en una lista de espera y personas que se anotaron después ya están en Isla de la Juventud.

Sobre los vuelos humanitarios dijo: "no me hablen de vuelos sanitarios como el del lunes pasado 10 de agosto de 2020 donde vinieron personas a vacacionar ¿Eso es humanitario?... ¡Coño! Creo que tengo que volver a la escuela porque me parece que me están tomando por tonto... a mí y a toda la población de esta Isla que se merece al igual que todos los médicos ese aplauso diario que damos".

Leyva Pérez, quien es actor y diseñador en el Grupo de Teatro TIJO según página de Facebook, afirmó "me importa un pito lo que suceda después de esta carta... fue la única opción que me dejaron. Amo a mi Isla, amo a mi país... Soy fiel seguidor de Miguel Díaz-Canel, mi presidente.... pero hay mucha gente corrupta haciendo lo que le da la gana y no deben estar en el cargo que ocupan... Mi nombre es Eduardo Leyva. Y soy cubano. Espero que esta carta llegue a quién tenga que llegar".

La denuncia concluyó con una de las frases del fallecido dictador Fidel Castro: "Revolución es igualdad y libertad plenas... es no mentir jamás ni violar principios éticos".

Ante estas palabras, algunos comentaron que "tu caso no es aislado, hace mucho tiempo que los cubanos de a pie no somos prioridad para el gobierno. Lamentablemente los más perjudicados son los más íntegros y nuestra sociedad la han convertido en el paraíso de la corrupción", "tristemente es así, sé de todos tus esfuerzos por tratar de traer a tu mami y que todo ha sido en vano, espero que ahora alguien te preste la debida atención y resuelvas tu problema" y "todo lo que tengas que hacer y decir para que tu madre regrese porque no es fácil que ella esté expuesta a enfermarse lejos de su casa y su familia".

En Cuba hay 3806 casos acumulados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia de coronavirus en la isla, de los cuales 3195 se recuperaron y fallecieron 92 personas, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Salud Pública.