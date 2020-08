Yordenis Ugás y Boncó Quiñongo también muestran su apoyo a Maykel Osorbo

El boxeador cubano Yordenis Ugás y el humorista Boncó Quiñongo mostraron su apoyo al rapero cubano Maykel Osorbo, quien ga estado siendo fuertemente acosado por el régimen de la Isla.

"Duro Maykel Osorbo, de los duros de verdad y su voz no la van a callar. Porque nosotros somos tu voz hermano. Viva cuba libre abajo la dictadura", dijo Quiñongo en un post de apoyo que también hizo el reguetonero Chocolate MC.

En el mismo post, Ugás comentó: "Esta es la Cuba nuestra que duele y que muchos cobardes no tienen los cojones de denunciar y prefieren la cobardía, la indiferencia y la hipocresía de fingir que no pasa nada y que nuestro país es un paraíso".

Captura de Instagram

Varias personas esta semana han salido a mostrar su apoyo al rapero y activista disidente Maykel Osorbo, quien se cosió la boca por el acoso que sufre a causa de la Seguridad del Estado.

"¡Yo no he cometido ningún delito! Me acosan diariamente, incluso allanan mi casa y no pasa nada. Voy a ir a la citación solo. Yo soy Maykel Castillo Pérez, no soy ningún delincuente. Más respeto conmigo y con los artistas del Movimiento San Isidro", denunció Osorbo en las redes.

Luego de que Osorbo recibiera una citación policial y se dirigiera a la estación de Cuba y Chacón con la boca cosida, este informó que las autoridades le aseguraron que " ya no van a molestar más mi cuadra ni mi familia! Espero que así sea! Recuerden: a un acción, una reacción!", dijo.

Seguidamente se preguntó: "¿Cuándo van a soltar a Silverio Portal Contreras? Está enfermo en prisión. ¿A qué esperan?¿ A que muera? Está bueno ya de abuso, asere".