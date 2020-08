Maykel Osorbo sale a la calle en Cuba vestido de preso

El artista cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, ha anunciado en la red social Facebook que desde el 6 de agosto y hasta el 31 de diciembre de este año 2020 irá vestido de preso. "No por mí, sino por todos los presos políticos que no tuvieron la visibilidad para que la gente levantara su voz por ellos", dijo en una directa.

El rapero ha enviado un mensaje alto y claro a los agentes de la Seguridad del Estado, en especial al teniente coronel Camilo, que le ha advertido de que tarde o temprano lo apresarán.

En un live de Facebook, Maykel Osorbo ha avanzado que no se volverá a poner un short o un nasobuco de un color que no sea el gris presidiario. "Caballero, yo soy un preso más. Vivimos en una isla donde estamos presos. Es la realidad", dijo.

Maykel Osorbo, vestido de preso. Foto: Maykel Osorbo / Facebook

Según explicó, durante el tiempo que permaneció en prisión esta semana no probó bocado y por eso está ahora visiblemente más delgado. "Cada vez que estos asesinos vengan a buscarme, no voy a alimentarme". Sólo de esa manera, aclaró, podrá mostrar al mundo el nivel represivo de Cuba.

La última detención

Cuenta Maykel Osorbo que el pasado lunes 3 de agosto, cuando venía con su hija de la playa, lo detuvieron en el Parque Cristo, de La Habana. Le acompañaba en ese momento otro artista, Eliécer, El Funky, que trabaja en la Agencia Cubana del Rap y que gracias a él, los seguidores de Osorbo se enteraron de que el capitán Ángel de la Seguridad del Estado se lo había llevado preso.

Del Parque Cristo lo trasladaron para la Estación de Policía de Zanja y allí lo dejaron tirado en el piso. "Yo soy un artista y en ese piso me dejaron tirado 27 horas". De ahí lo llevaron para la Oncena, acusado de incitar a las personas a que marchen contra el gobierno. En esa unidad de la Policía, un capitán nombrado Ariel lo maltrató, diciéndole que él es un "pinga", a lo que el rapero contestó devolviéndole el calificativo. "Más pinga es usted. Si tú me faltas, yo te sobro", añadió.

Maykel Osorbo relata además que en los calabozos de la Oncena se sintió arropado por los presos detenidos por vender un paquete de Fa o un planchado. "Me arroparon porque creen en mí, porque yo levanto la voz por mi pueblo", recalcó.

Asimismo, el artista aprovechó para enviar un mensaje al teniente coronel Camilo, que ha dicho a otras activistas que Maykel Osorbo le falta el respeto, algo que desmiente el rapero. De hecho Maykel Osorbo es quien se siente agraviado cada vez que el agente Camilo envía a 40 guardias a detenerlo, midiendo, como mide el rapero, 1.70 de estatura.

El activista aprovechó, además, su intervención en directo para alabar el trabajo de heroínas como Omara Ruiz Urquiola, que cuando él está preso "se enfrentan al régimen por defender sus ideales", pese a que la han machacado a ella y a su hermano, al que incluso el Gobierno ha inoculado el VIH, dijo el artista.

Éste es el motivo por el que para él las heroínas no son las que defienden el comunismo. "Quienes dicen, éste negrito de La Habana Vieja, por qué estas personas van a pedir su libertad", no se dan cuenta de que él se siente satisfecho por cada joven que suma al activismo y está convencido de que cuando él no esté, sus amigos ayudarán a su hija pese a que la Seguridad del Estado le ha amenazado ya con quitarle la custodia de la niña.

"Yo ni robo, ni mato, ni vendo drogas ni me endrogo. Hay una realidad: yo no voy a estar en otro país. Voy a estar preso, pero aquí".